Портфель вкладов волгоградцев в Сбербанке вырос на 70%





В Волгоградском отделении Сбербанка за первые два месяца 2023 года жители региона открыли более 70 тысяч вкладов на общую сумму свыше 22,5 млрд рублей. Эта сумма вкладов почти на 70% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом 71% вкладов открыты в дистанционном формате. Используя СберБанк Онлайн, жители региона могут в любое время суток открывать вклады, пополнять их и снимать с них денежные средства (если такая возможность предусмотрена договором вклада), а также закрывать вклады и переводить деньги на свои карты, эти операции происходят моментально.

Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:

— Сбербанк представляет широкую линейку вкладов, которые могут не только сохранить накопления, но и преумножить их. Выбирая депозит, можно определить его параметры: срок, минимальную сумму, возможность пополнять или снимать деньги до конца периода, от этих атрибутов зависит доходность. Подобрать наиболее подходящий вариант вклада можно как в офисе банка, так и самостоятельно через мобильное приложение и веб-версию СберБанк Онлайн.