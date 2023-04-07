Экономика

Портфель вкладов волгоградцев в Сбербанке вырос на 70%

Экономика 07.04.2023 09:13
0
07.04.2023 09:13


В Волгоградском отделении Сбербанка за первые два месяца 2023 года жители региона открыли более 70 тысяч вкладов на общую сумму свыше 22,5 млрд рублей. Эта сумма вкладов почти на 70% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 
При этом 71% вкладов открыты в дистанционном формате. Используя СберБанк Онлайн, жители региона могут в любое время суток открывать вклады, пополнять их и снимать с них денежные средства (если такая возможность предусмотрена договором вклада), а также закрывать вклады и переводить деньги на свои карты, эти операции происходят моментально.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:
Сбербанк представляет широкую линейку вкладов, которые могут не только сохранить накопления, но и преумножить их. Выбирая депозит, можно определить его параметры: срок, минимальную сумму, возможность пополнять или снимать деньги до конца периода, от этих атрибутов зависит доходность. Подобрать наиболее подходящий вариант вклада можно как в офисе банка, так и самостоятельно через мобильное приложение и веб-версию СберБанк Онлайн. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
07.04.2023 12:42
Экономика 07.04.2023 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2023 11:20
Экономика 07.04.2023 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 16:19
Экономика 06.04.2023 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 15:04
Экономика 06.04.2023 15:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.04.2023 14:54
Экономика 06.04.2023 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 13:45
Экономика 06.04.2023 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 13:24
Экономика 06.04.2023 13:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.04.2023 12:42
Экономика 06.04.2023 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 12:09
Экономика 06.04.2023 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 11:44
Экономика 06.04.2023 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 09:54
Экономика 06.04.2023 09:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2023 16:48
Экономика 05.04.2023 16:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2023 13:51
Экономика 05.04.2023 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2023 12:49
Экономика 05.04.2023 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.04.2023 18:28
Экономика 04.04.2023 18:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:04
Спасти любовь — найти маньяка: Светлана Ходченкова в криминальном триллере от Wink OriginalsСмотреть фотографии
13:46
"Надо поверить?": чиновники Котово обнародовали пробы воды после скандала с коричневой жижейСмотреть фотографии
13:32
Троих душегубов осудят за разбой и убийство пенсионерки под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:42
Первый шаг к профессии металлурга: РУСАЛ подвел итоги школьной олимпиадыСмотреть фотографии
12:35
Прокуратура: в лесничествах Волгоградской области нечем тушить пожарыСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области по итогам операции «Нелегал» задержали 20 иностранцевСмотреть фотографии
12:11
Tele2 выяснила музыкальные предпочтения волгоградцевСмотреть фотографии
12:00
В Волжском 11 апреля завершается отопительный сезонСмотреть фотографии
11:33
"Концессии" продолжили подтопку 11 детсадов и 37 медучреждений в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
«КАУСТИК» подтвердил статус одного из крупнейших налогоплательщиков Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:13
Жителя Волгоградской области оштрафовали за экстремистские картинкиСмотреть фотографии
10:54
Волгоградка сядет на 9 лет за избиение до смерти пожилой няниСмотреть фотографии
10:40
Три трупа нашли в сгоревшем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Под Волгоградом 15-летний водитель протаранил на трассе иномаркуСмотреть фотографии
09:45
С 1 сентября в Волгоградской области вводятся новые правила ТО ВГДОСмотреть фотографии
08:36
"Катятся клубками": в Волгоградской области зафиксировано небывалое нашествие змейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:23
Росздравнадзор проверил качество лекарств в аптеках ВолгоградаСмотреть фотографии
08:01
Суд в Волгограде обязал чиновников ликвидировать аварийные стоки в Пахотину балкуСмотреть фотографии
21:55
«Ротор» сразится с ростовским СКА на Волгоград Арене 8 апреляСмотреть фотографии
21:00
В Волгограде у рыбака угнали «Ниву» с памятником в багажникеСмотреть фотографии
20:40
В трех хуторах под Волгоградом зафиксирована вспышка бруцеллезаСмотреть фотографии
20:03
В Волгоградской области нашли тело 21-летней девушкиСмотреть фотографии
19:29
В ТРЦ Волгограда женщина покусала фельдшеров скорой помощиСмотреть фотографии
19:03
Московский подрядчик отремонтирует музей в Волгограде за 65 млн рублейСмотреть фотографии
18:02
Под Волгоградом бюджетники пожаловались на задержку зарплатыСмотреть фотографии
17:23
Причину помпажа двигателя в самолете Волгоград-Москва не выяснили из-за санкцийСмотреть фотографии
17:19
«Каждый может дать по возможностям»: раненных на СВО волгоградцев бесплатно ставят на ноги в санаторииСмотреть фотографии
16:57
«Теперь без шансов»: тяжелая техника приступила к демонтажу знаменитого Морятника в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:19
«Красный Октябрь» принимает участие в международной отраслевой конференцииСмотреть фотографии
16:09
«А если бы попал в ребенка?»: во Фролово водитель с ружьем ранил собаку во дворе жилого домаСмотреть фотографии
 