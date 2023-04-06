







Жители Волгоградской области продолжают оказывать помощь участникам СВО, в том числе и раненным в ходе боевых действий. Ранее ИА "Высота 102" сообщало о поддержке активистами бойцов в Камышине. Сегодня стало известно о том, что в Палласовском районе раненые могут на бесплатной основе пройти реабилитацию.

Так, в начале апреля санаторий "Эльтон" принял для прохождения курса оздоровления десять участников СВО из Донецкой и Луганской областей. В марте здесь уже прошли лечебные курсы двое астраханских бойцов.

Как пояснили информагентству в санатории, бесплатные лечебные программы – возможность для санатория выразить поддержку СВО и ее участников.

— Мы делаем это в целях поддержки личного состава Вооруженных сил Российской Федерации проходящих службу в зоне действия специальной операции по демилитаризации и денацификации. Хорошо, если наши действия станут примером для других крупных и мелких организаций региона. Каждый из нас может делать хоть немного по своим силам и возможностям, — прокомментировали в "Эльтоне". — Вчера мы вместе с бывшими солдатами проводили очередной прекрасный, весенний день на озере Эльтон. Кто-то звонил своим мамам по видеосвязи, чтобы разделить с ними приятный момент, а кто-то просто в тишине наслаждался ароматным степным воздухом.



