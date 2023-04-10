В современном мире люди стали чаще задумываться о том, какой след они после себя оставят, в том числе и экологический. Раздельный сбор мусора, отказ от лишнего пластика, вторичная переработка отходов — для многих это не просто слова, а образ жизни. Возможно ли совместить заботу об окружающей среде и стремление сэкономить?

В Волжском уже больше двух месяцев работает пункт приема отходов. По будням с 10 до 19 можно сдать на переработку картон, бумагу, металл, пластиковую тару из-под бытовой химии, крышки, канистры, полипропилен, стекло, ПЭТ-бутылку и бытовую технику.

Здесь же горожане могут воспользоваться услугами станции по розливу бытовой химии в свою тару. Легкая неспешная прогулка или быстрая поездка и вуаля — вам налили столько, сколько действительно нужно, дома теперь освободится место, которое точно не будет лишним, а пластика в свою очередь станет меньше.

— Мы обычно покупаем средства для дома, и когда оно закончилось — выбрасываем упаковку. Хотя она может нам еще послужить. Дозатор чаще всего исправен. Почему не наполнить флакон химией еще раз? — отмечает руководитель направления по устойчивому развитию компании Grass Андрей Скрыпник.

С цифрами сложно спорить. Так, если литр мыла на сайте в среднем стоит 286 рублей, то купив точно такой же объем на розлив, можно сэкономить больше 60 рублей. Покупать химию теперь гораздо выгоднее — можно забыть о лишних переплатах за упаковку, а о вкладе в экологию вам скажут «спасибо» дети и внуки.

Сокращение пластика — общемировой тренд. К примеру, в России в 2024 году планируют окончательно запретить производство одноразовых товаров и упаковки из пластика. Согласно данным из открытых источников, ежегодно во всем мире в отходы превращается около 300 миллионов тонн пластика — примерно столько весит все население Земли. Около 80 миллионов тонн пластикового мусора просто выбрасывается в окружающую среду.

При этом пластмассы не разлагаются и со временем распадаются на мелкие кусочки — микро- и нанопластик, которые можно встретить в таких необычных местах, как, например, Марианская впадина или вершина Эвереста. Люди вдыхают вредные частицы с воздухом, потребляют их с водой и пищей, а также впитывают кожей. Опасные соединения легко «приживаются» в человеческом организме. Микро- и нанопластик находили в почках, печени, селезенке и даже плаценте.

Избавляясь от лишнего, мы открываем путь новому и лучшему. Перефразируя стихотворение Владимира Маяковского можно сказать, что «у меня огромная радость — разулыбьте сочувственные лица, мне обязательно поделиться надо, я сегодня — бросил пластик».

Пункт раздельного сбора отходов находится в Волжском по адресу: улица Александрова, 8Б, парковка гипермаркета OBI. С 10 по 17 апреля 2023г. действует акция: при покупке от трех литров бытовой химии в свою тару в подарок — многоразовая сумка. С Grass — экономично и экологично! Кто не верит, тот придет к нам.





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