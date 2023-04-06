В Волгограде любовные утехи кассира магазина сорвала аферистка









Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Волгограде после обращения 20-летнего местного жителя в полицию. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, молодой человек, который работает кассиром в магазине, решил скоротать вечер в объятиях доступной женщины.

Волгоградец нашел объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному в нем номеру. На его звонок ответила женщина-диспетчер, которая сообщила об условиях получения услуги и попросила перечислить предоплату. Юноша перечислил более 6 тысяч рублей, но после перевода денег дозвониться до диспетчера он больше не смог. Номер оказался заблокированным.

Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.



