«Открытие Авто»: популярные автомобили с пробегом в марте можно было купить дешевле, чем год назад





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных компании Haraba проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные машины с пробегом в течение марта 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Весеннее оживление рынка привело к тому, что цены продолжали расти. Больше других (на 11-12%) подорожали Lada Niva Legend и Toyota LC300. При этом практически все популярные автомобили с пробегом в марте текущего года стоят все еще дешевле, чем год назад. Исключение составили Kia Sportage и две Lada – Niva Travel и Vesta.

Довольно стабильный курс рубля в течения марта помог тому, что цены на вторичном рынке в авторитейле менялись относительно незначительно. Тем не менее, вслед за закономерным весенним оживлением интереса покупателей к замене автомобиля и небольшим (по предварительным оценкам в пределах 5-6% относительно февраля) ростом объемов рынка, можно было заметить и рост прайс-листов на ряд популярных подержанных моделей. В то же время ярче других выделились повышением цены на 11-12% вседорожники Lada Niva Legend и Toyota LC300.

Так, за автомобиль из Тольятти просили в среднем 971 тысячу рублей, за Land Cruiser – 8,74 миллиона. Причем, цена второй машины растет по объективным причинам: усиление санкций со стороны Японии все более усложняет внешнеэкономическую деятельность России с этой страной и не способствует снижению дефицита. А вот в случае с отечественным ветераном-вседорожником проявилась тенденция спекулятивных ожиданий его продавцов на фоне довольно высокого спроса в феврале. При этом дефицита на рынке по машине уже нет, поэтому в апреле мы скорее всего увидим по ней очередную коррекцию цены в сторону снижения.

Цены остальных популярных подержанных автомобилей из нашего списка не претерпевали столь серьезных изменений. Цены по Renault Logan поднялись на 6% и, по сути, вернулись на уровень марта прошлого года. Относительно качественных машин этой модели на нашем рынке все меньше, а новые варианты дилеры не привозят. Подорожание двух «немок» -- BMW пятой и третьей серии - не превысило 5,82%. Порядка 4-5% составило подорожание двух кроссоверов Nissan – Qashqai и X-Trail. Еще меньшим колебанием цены в пределах 3% (как в большую, так и в меньшую сторону) отметились Volkswagen Polo, Kia Sportage, Lada Vesta и Niva Travel, Skoda Octavia и Mitsubishi Outlander.

В свою очередь самая популярная Mazda нашего рынка – CX5 – подешевела на 3,2%, Kia Rio и Volkswagen Tiguan «скинули» почти по 4%. И наконец, два Hyundai - Santa Fe и Creta - подешевели на 5,3-5,7%. При этом продавцы компактного корейского кроссовера явно вынуждены были корректировать свои завышенные ожидания: в феврале относительно января эта модель дорожала почти на 14%. Также, хотя и по другой причине, вынуждены были поступать владельцы свежих двух-трехлетних Santa Fe. Эти вседорожники продолжают активно завозиться по параллельному импорту, поэтому новую машину этой модели в марте оказалось несложно купить за 3,6-4 миллиона рублей.

Как отмечают ведущие авторитейлеры, тенденция февраля, когда наблюдался небольшой, в пределах 6-7% относительно января, рост объемов продаж на вторичном рынке, сохранялась и в марте. При этом относительно первого весеннего месяца прошлого года, когда цены по многим моделям находились на пике своего роста, заметно, что большинство автомобилей стоят сейчас дешевле. Особенно хорошо это видно по моделям BMW третьей серии и Nissan Qashqai. Их можно приобрести почти на 20% дешевле, чем год назад. Жаль, что Kia Sportage и два автомобиля Lada – Niva Travel и Vesta - не поддержали эту тенденцию. Причем владельцы последней модели в преддверии появления на рынке рестайлинговой версии просят за свой товар почти на 9% или на 100 тысяч рублей больше, чем год назад.

В целом колебания цен на рынке автомобилей с пробегом в марте можно назвать незначительными – в среднем плюс-минус 4-6% процентов. Причем снижение «прайса» по ряду моделей по большей части обусловлено слишком большими ожиданиями их продавцов в феврале, поэтому с началом весны они были вынуждены корректировать «аппетиты» в сторону уменьшения. В апреле авторитейлеры также не ждут каких-либо резких изменений на вторичном рынке в ценовой политике. Но общая тенденция к небольшому ежемесячному подорожанию на ряд моделей будет сохраняться на фоне продолжающегося ограниченного предложения на вторичном рынке и желания дилеров получить прибыль в сегменте, ставшем для большинства авторитейлеров основным источником доходов.

Топ-20 популярных* автомобилей с пробегом по динамике изменения цен за март 2023 г.





Источник данных: компания Haraba

* на рынке а/м до трех лет в Москве и Подмосковье



