«Люди едут туда, где лучше качество жизни и чище воздух»





Долгосрочные тренды на устойчивое развитие и ESG определяют сценарии будущего всей планеты на несколько десятилетий вперед, пронизывая все уровни — от городов до регионов и стран.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал rbk об актуальности принципов ESG* для российских регионов.

Действительно, с принципами устойчивого развития связаны многие вопросы, которые стоят перед российскими регионами. Обеспечение занятости и социального благополучия, поддержка уязвимых слоев населения, уменьшение вредного воздействия на окружающую среду, ликвидация свалок, выстраивание диалога и продуктивного взаимодействия с бизнесом и населением — в решении всех этих задач может помочь ESG-подход. Уже сейчас проекты с сильной социальной и/или экологической составляющей находятся на особом контроле глав наиболее продвинутых субъектов.

Растет и интерес россиян к этой проблематике. Согласно исследованиям ВЦИОМ, если в 2021 году экологические проблемы интересовали 68% россиян, то в 2022-м уже 84%. При этом 46% респондентов считают, что в большей степени достижению целей устойчивого развития и принципов ESG должны способствовать федеральные власти, а 32% — что региональные.

Я бы выделил несколько основных причин, по которым выстраивание работы в русле устойчивого развития приносит пользу регионам и становится приоритетом для руководителей наиболее передовых субъектов Федерации.

ESG — это новые, перспективные направления региональной экономики, которые основаны на экономии и возобновлении ресурсов и которые будут активно развиваться в ближайшие годы, в том числе «умные» города и «зеленое» строительство. Например, лишь возврат полезной части использованных товаров и их упаковки в производственный оборот сформирует к 2025 году мировой рынок объемом до $1 трлн в год.

При этом ESG уже сегодня дает возможность привлекать финансирование для решения региональных задач. В 2018–2022 годах в России прошло 40 выпусков «зеленых», социальных и иных облигаций в целях устойчивого развития на сумму 524,6 млрд руб. Свыше 115 млрд руб. было привлечено в выпусках, которые соответствуют цели устойчивого развития «Устойчивые города и населенные пункты».

Очевидно, что регионы также заинтересованы в развитии на своих территориях социально ориентированного бизнеса, ведь от ответственности компаний во многом зависит качество жизни населения. Кроме того, белые зарплаты — это дополнительные налоги, а значит, и дополнительные возможности для региона.

Устойчивое развитие предполагает строительство экономики рециклинга с максимальным уровнем сбора и переработки отходов. Если люди меньше мусорят и больше заботятся об окружающей среде, а новые предприятия изначально строятся так, чтобы минимизировать и компенсировать ущерб природе, то и региональным властям легче и менее затратно выполнять свою работу.

Важнейшая задача любого региона — наращивание человеческого капитала: борьба за таланты, креативных и образованных людей, за рабочих высокой квалификации. Люди едут туда, где лучше качество жизни и чище воздух.

Мало построить здание для нового ИТ-кластера и подключить его к инфраструктуре. Чтобы создать и заполнить высокоэффективные рабочие места, стратегически мыслящие руководители формируют привлекательную городскую среду, заботятся об экологии, культуре.

В свою очередь, привлекательная среда способствует росту туризма. За последний год активное развитие получил внутренний туризм, и в конкуренции за гостей выигрывают экологичные, удобные и социально благополучные «зеленые» территории.

Наконец ESG — это способ повысить доверие к власти, которое де-факто является ключевым показателем эффективности работы губернаторов. Все основные показатели оценки этой эффективности относятся к области социальной, экологической или управленческой ответственности.

Комплексный подход главы региона к данному спектру вопросов никогда не остается незамеченным: его ценят и жители, и федеральные власти. Например, наш опыт работы в регионах показывает, что люди особенно позитивно реагируют на запуск транспортных проектов (новые маршруты общественного транспорта, обновление старого автопарка, ремонт и строительство дорог), открытие поликлиник и досуговых центров, развитие парков и городской инфраструктуры. К повестке устойчивого развития можно отнести десять из 14 национальных проектов и все пять национальных целей. Реализация регионами ESG-стратегий и планов показывает их вовлеченность в эту работу.

При этом, по нашей оценке, сейчас лишь четверть регионов в той или иной форме внедряет ESG-подходы в свои практики. Мы хотим, чтобы таких регионов становилось все больше. Для этого им необходима общая система координат и инструментов, которая позволит оценить свое положение и прогресс на пути устойчивого развития по сравнению с другими субъектами Федерации.

За 2022 год мы разработали свой собственный ESG-рэнкинг, а также ESG-профиль каждого российского региона и теперь готовы с любым из субъектов обсуждать точечные решения, способствующие его устойчивому развитию.

* Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на следующих принципах:

– ответственное отношение к окружающей среде

– высокая социальная ответственность;

– высокое качество корпоративного управления;







