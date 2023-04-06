Телеком 06.04.2023 13:17
0
06.04.2023 13:17
«Ростелеком» в первом квартале 2023 года построил девять базовых станций мобильной связи в малых населенных пунктах Волгоградской области. В рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» технические специалисты компании проложили оптическую инфраструктуру протяженностью около 25 км и установили объекты связи. Проект реализуется для жителей малых и удаленных населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек.
Качественная голосовая связь и мобильный интернет теперь доступны жителям станицы Тишанской Нехаевского района, хутора Мартыновский Новоаннинского района, села Васильевка Октябрьского района, поселка Нежинский Ольховского района, села Ефимовка Котовского района, хутора Ловягин Даниловского района, хутора Карпунин и села Средняя Камышанка Камышинского района, а также поселка Звездный Среднеахтубинского района.
— Волгоградская область в прошлом году достигла 70% показателя цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Основой такого результата стало применение современных телекоммуникационных технологий, которые мы внедряем, в том числе, и в рамках взаимодействия с компанией "Ростелеком", — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.
Центром компетенций проекта в Волгоградской области выступает дочерняя компания «Ростелекома» Tele2. Оператор занимается разработкой проектного решения, планированием архитектуры сети и поставкой оборудования.
— Базовые станции, строительство которых мы ведем по федеральной программе "УЦН 2.0" в малых населенных пунктах Волгоградской области, оснащены современным оборудованием и подключены по оптоволоконной линии. Это позволяет обеспечивать жителей глубинки качественной мобильной связью и стабильным интернетом. Теперь сельчане имеют равный по сравнению с жителями городов доступ к информационным ресурсам и цифровым сервисам, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
В 2022 году «Ростелеком» обеспечил мобильной связью и интернетом девять населенных пунктов Волгоградской области. До конца текущего года компания построит в регионе еще 24 базовые станции.
Информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно получить на официальном сайте компании.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
Билайн в Волгограде улучшил связь для футбольных болельщиков22.09.2023 18:01
Телеком 22.09.2023 18:01
Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Как абоненты билайна меняют название своей сети на смартфоне20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазинов15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Старт делового сезона: 5 полезных курсов для предпринимателей13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Шесть неизвестных фактов о внутренней «кухне» мобильного оператора12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Эксперт: вход на сайты и в приложения через звонки – угроза безопасности россиян11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
МегаФон поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Услугу для бизнеса «SMS-таргет» выбирает все больше волгоградских предпринимателей08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Волгоградская область стала на 18% популярнее у туристов этим летом06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51
Большинство делают покупки к школе онлайн и тратят до 30 тысяч рублей – опрос Tele201.09.2023 12:50
Телеком 01.09.2023 12:50