Волгоградцы тратят кешбэк на покупку билетов на концерты популярных исполнителей

Телеком 06.04.2023 12:23
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06.04.2023 12:23
МТС сообщает об увеличении числа жителей Волгоградской области, которые использовали кешбэк на оплату связи, покупки аксессуаров для мобильных телефонов, а также оплату билетов в театр и на концерты в полтора раза в первом квартале 2023 года. В том числе, волгоградцы тратили кешбэк на покупку билетов на концерт популярного хип-хоп артиста Soda Luv, который состоится в Волгограде при поддержке МТС Live 7 апреля.
С начала года количество волгоградцев, зарегистрированных в программе лояльности МТС Cashback в регионе, увеличилось на треть. Самые активные пользователи программы лояльности в регионе — волгоградцы в возрасте от 35 до 44 лет. Что примечательно, реже всего экономят с помощью кешбэка жители пенсионного возраста.
Кешбэк можно получить за пользование услугами МТС. Например, за покупки в магазинах компании и оплату услуг, среди которых мобильная связь, домашний интернет и ТВ, подписка на МТС Premium, куда входит 50 ГБ мобильного интернета, сервис МТС Music, онлайн-кинотеатр KION, библиотека «Строки» и защита от спам-звонков.
— Радует, что волгоградцы смогли оценить нашу программу лояльности и извлечь выгоду, пользуясь привычными магазинами и сервисами, будь то доставка еды или покупка продуктов и бытовой техники. Чаще всего с начала года полученный кешбэк жители региона использовали на услуги связи, сервисы экосистемы МТС, покупку аксессуаров и электроники в магазинах. В топе товаров, которые жители региона приобрели благодаря кешбэку — чехлы, защитные стёкла для смартфонов, умные часы и гаджеты для дома. Также выросло число волгоградцев, которые тратили накопленный кешбек на покупку билетов на концерты популярных исполнителей, а также в театр. Яркий пример – трата бонусных баллов на покупку билетов на концерт популярного хип-хоп артиста Soda Luv, который организован в Волгограде при поддержке МТС Live, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
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