Экономика 06.04.2023 12:09
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06.04.2023 12:09
Банк «Открытие» возобновляет публикацию финансовой отчетности и публикует годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе публикуемых сокращенных форм 0409806, 0409807, 0409808, 0409810, 0409813, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 21,7 млрд рублей.
Активы банка в 2022 году увеличились на 166 млрд рублей (+5% к 2021 году), составив 3,37 трлн рублей. Кредитный портфель увеличился на 247 млрд рублей, или на 12%, до 2,29 трлн рублей. Кредиты юридическим лицам составили на конец 2022 года 1,56 трлн рублей, увеличившись за год на 7%. Кредиты физическим лицам составили на конец 2022 года 734 млрд рублей, увеличившись за год на 25%.
Объем средств клиентов составил на конец 2022 года 2,49 трлн рублей, увеличившись за год на 6%, при этом средства юридических лиц выросли на 5% до 1,36 трлн рублей, а средства физических лиц – на 7% до 1,13 трлн рублей.
По итогам 2022 года число активных розничных клиентов достигло 3,7 млн (+14% относительно начала года), число клиентов – юридических лиц и предпринимателей — более 640 тыс. (+11%).
Банк «Открытие» с большим запасом выполняет все нормативы достаточности капитала Банка России. Так, в частности, норматив достаточности собственных средств Н1.0 — 16,1% против 13,6% в 2021 году.
С 23 декабря 2022 года Банк «Открытие» входит в состав группы ВТБ.
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