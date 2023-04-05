Общество

В ЦПКиО Волгограда 6 апреля откроют «Ниагару»

Общество 05.04.2023 18:24
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05.04.2023 18:24



В Центральном парке культуры и отдыха 6 апреля состоится открытие нового водного аттракциона под названием «Ниагара». С конца марта текущего года на объекте работала комиссия, которая в итоге приняла аттракцион. 
– Экспертиза пройдена. 6 апреля с 12.00 новый объект для отдыха и развлечений начинает работать, – сообщил директор парка Андрей Еркин.
По его словам, в течение апреля территорию возле аттракциона еще будут благоустраивать. Здесь установят архитектурную подсветку из световых модулей, которыми украшено колесо обозрения. Металлоконструкции «Ниагары» также красиво подсветят.



Аттракцион «Ниагара» представляет собой две горки высотой 4 и 12 метров, с которых на специальных лодочках посетители в режиме свободного падения попадают в бассейн площадью 600 квадратных метров. При этом длина водного пути составляет 250 метров – как раз то, что нужно для получения экстремальных эмоций. 
Фото: Андрей Еркин

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