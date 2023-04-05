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Впервые на Московском кинофестивале покажут в Wink комедийный сериал «Ухожу красиво!»

Телеком 05.04.2023 15:55
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05.04.2023 15:55


Экшн-сериал «Ухожу красиво!» (16+, рабочее название — «Выжить любой ценой») будет показан в специальной программе  Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — в программе «Первая серия». Эксклюзивная премьера сериала состоится в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»). Фестиваль пройдет с 20 по 27 апреля.
Главную роль в новом жизнеутверждающем проекте лауреата премии «Золотой Орёл», режиссёра Михаила Полякова («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать»)исполнил Владимир Яглыч. В сериале также снялись Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие. Производством 10-серийного проекта, который войдёт в линейку Wink Originals,занимается кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии».
Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооружённым грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.
Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искромётной комедией. “Ухожу красиво!” — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться, — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.
— Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык — многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашел самое крутое название, связанное с хитом группы “Звери”. Но пусть красиво уходит плохое настроение, а зрители остаются, чтобы посмотреть наш проект, — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.
О сериале «Ухожу красиво!» (16+)
Производство: кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии».
Жанр: экшн-комедия
Формат: 10 серий по 30 мин.
Режиссёр:
Михаил Поляков – премия «Золотой Орёл»;«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать»
Продюсеры:
Андрей Шишканов — «Зёма»,«Зёма 3. Новогодний замес», «Домовой», «Неадекватные люди 2», «Суперпозиция»
Антон Володькин — «Актрисы», «Фишер», «Надвое» 
Александр Косарим — «Актрисы», «Фишер», «Надвое» 
Павел Воронин — «Днюха!»
Оператор-постановщик:
Станислав Шарков — «Стая», «ИП Пирогова», «Дорогой папа»
В ролях:
Владимир Яглыч — «Один вдох», «Мы из будущего», «Ночная смена», «Пять невест», «Экипаж», «Высота 89», «Екатерина», «Под прикрытием», «Частица Вселенной»
Мария Ахметзянова — «Триггер», «Монастырь», «Союз спасения», «Молодёжка», «Зорге», «Большая игра»
Нодари Джанелидзе — «Брестская крепость», «Балканский рубеж», «Московские тайны. Тринадцатое колено», «Туман 2»
Алексей Макаров — «Актрисы», «HappyEnd», «Ворошиловский стрелок», «Первая попытка», «В августе 44-го», «История одного назначения»
Фёдор Лавров — «Именины», «Американка», «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Отец и сын», «Давай разведёмся!», «Телец», «Бес», «Легенда о Коловрате», «Про любовь. Только для взрослых», «Оттепель», «Бесы», «Лучше, чем люди», «Краткий курс счастливой жизни»
Екатерина Кабак — «Движение вверх», «Мажор в Сочи», «Женщина, не склонная к авантюрам»
Ирина Темичева — «Кухня», «Сладкая жизнь», «Краткий курс счастливой жизни», «Девочки не сдаются», «Бессмертные»
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