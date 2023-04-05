Общество

«Колдуны» в школьном меню, или что опять придумали технологи оператора питания «Виво Маркет»

Общество 05.04.2023 11:39
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05.04.2023 11:39


Волгоградский оператор питания «Виво Маркет» вновь обновил ассортимент и разработал новое меню за родительскую плату, которое будет запущено в 27 школах города уже в начале апреля. Основным критерием для выбора блюд стал опрос школьников, который показал, что большинство детей хотят расширить рацион за счет мясных блюд с гарниром. 
Новое меню разнообразили блюдами из говядины, современными гарнирами и даже морковью «по-корейски». В кавычках потому, что это не стандартная морковь, которую мы привыкли видеть в магазинах и на рынках, а полезная закуска, приготовленная по требованиям СанПиН, и подходящая для школьного питания (вместо уксуса в маринаде используется натуральная лимонная кислота,  а также специи). 
Компания «Виво Маркет» единственный оператор региона, который при разработке рациона для школьников опирается, в первую очередь, на мнение потребителя. Так в сентябре 2022 г на основе опроса учащихся школ и при участии старшеклассников — активистов городского конкурса «Решаем сами», было предложено новое меню за родительскую плату, в которое вошли блюда разработанные финалистами этого конкурса. 
В этом году оператор питания совместно с Ассоциацией «ПСПиОН» пошли еще дальше. Общественники объединили школьников города и создали Гильдию «МОСЯРС» (Я Решаю Сам), в которую вошли активные ребята, готовые влиять на содержимое школьной тарелки. Именно они принимали участие в дегустации нового меню за родительскую плату. Давали свои рекомендации по улучшению вкусовых качеств блюд, а также придумали названия для них.
Так в новом ассортименте появились «Колдуны» — это особым образом приготовленное куриное филе под «шубой» из овощей и сыра. И такие блюда как:
● крокет из курицы с фарфалле по-волгоградски;
● гуляш из говядины и кус-кус с овощами;
● митлофф с помидором и сыром с картофельными дольками «Деревенская сказка»;
● люля-кебаб куриный и картофельное пюре по-домашнему и многое другое.
Возможность попробовать блюда из нового меню, внести свои предложения по его улучшению до запуска — это здорово. Теперь мы знаем, что мнение детей важно для операторов и питания, и им не все равно, что ставить на школьные столы, ведь мы же в итоге это едим. Мне понравились все новинки, но больше всего — картофельные дольки, мясной митбол и морковка, конечно. Она очень вкусная, — поделилась впечатлениями финалистка конкурса «Решаем Сами» и член Гильдии «МОСЯРС» Мария Фомина.
При этом меню за родительскую плату за 50 и 110 рублей, а также, утвержденное заказчиками меню для детишек льготных категорий за 99 рублей 52 копейки по-прежнему доступно во всех школьных столовых Волгограда. 
Познакомиться с полным ассортиментом школьного меню и списком школ, где введены новинки можно на сайте Школьное питание (vivomarket.ru) 



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