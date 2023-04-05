



Волгоградский оператор питания «Виво Маркет» вновь обновил ассортимент и разработал новое меню за родительскую плату, которое будет запущено в 27 школах города уже в начале апреля. Основным критерием для выбора блюд стал опрос школьников, который показал, что большинство детей хотят расширить рацион за счет мясных блюд с гарниром.

Новое меню разнообразили блюдами из говядины, современными гарнирами и даже морковью «по-корейски». В кавычках потому, что это не стандартная морковь, которую мы привыкли видеть в магазинах и на рынках, а полезная закуска, приготовленная по требованиям СанПиН, и подходящая для школьного питания (вместо уксуса в маринаде используется натуральная лимонная кислота, а также специи).

Компания «Виво Маркет» единственный оператор региона, который при разработке рациона для школьников опирается, в первую очередь, на мнение потребителя. Так в сентябре 2022 г на основе опроса учащихся школ и при участии старшеклассников — активистов городского конкурса «Решаем сами», было предложено новое меню за родительскую плату, в которое вошли блюда разработанные финалистами этого конкурса.

В этом году оператор питания совместно с Ассоциацией «ПСПиОН» пошли еще дальше. Общественники объединили школьников города и создали Гильдию «МОСЯРС» (Я Решаю Сам), в которую вошли активные ребята, готовые влиять на содержимое школьной тарелки. Именно они принимали участие в дегустации нового меню за родительскую плату. Давали свои рекомендации по улучшению вкусовых качеств блюд, а также придумали названия для них.

Так в новом ассортименте появились «Колдуны» — это особым образом приготовленное куриное филе под «шубой» из овощей и сыра. И такие блюда как:

● крокет из курицы с фарфалле по-волгоградски;

● гуляш из говядины и кус-кус с овощами;

● митлофф с помидором и сыром с картофельными дольками «Деревенская сказка»;

● люля-кебаб куриный и картофельное пюре по-домашнему и многое другое.

— Возможность попробовать блюда из нового меню, внести свои предложения по его улучшению до запуска — это здорово. Теперь мы знаем, что мнение детей важно для операторов и питания, и им не все равно, что ставить на школьные столы, ведь мы же в итоге это едим. Мне понравились все новинки, но больше всего — картофельные дольки, мясной митбол и морковка, конечно. Она очень вкусная, — поделилась впечатлениями финалистка конкурса «Решаем Сами» и член Гильдии «МОСЯРС» Мария Фомина.

При этом меню за родительскую плату за 50 и 110 рублей, а также, утвержденное заказчиками меню для детишек льготных категорий за 99 рублей 52 копейки по-прежнему доступно во всех школьных столовых Волгограда.

Познакомиться с полным ассортиментом школьного меню и списком школ, где введены новинки можно на сайте Школьное питание (vivomarket.ru)











