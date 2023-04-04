Стали известны самые доходные банковские вклады

Экономика 04.04.2023 17:29
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04.04.2023 17:29
Крупнейший финансовый маркетплейс России Банки.ру опубликовал рейтинг пяти самых доходных банковских вкладов, со ставками выше среднерыночного максимума.
Как отметили эксперты маркетплейса, ставки по депозитам снижаются с начала 2023 года. Ключевым ориентиром, прекрасно иллюстрирующим эту тенденцию, является максимальная ставка по вкладам в банках, которые привлекают наибольший объем средств частных вкладчиков. Если в начале января этот среднестатистический показатель составлял 8,13% годовых, то к середине марта он снизился до 7,68% годовых. Вместе с тем, как подсчитали аналитики «Банки.ру», на рынке по-прежнему доступны вклады, ставки по которым превышают даже среднерыночный максимум января. В опубликованный рейтинг в порядке увеличения процентных ставок по самым доходным вкладам вошли «Локо-Банк», ДОМ.РФ, банк «Открытие», Совкомбанк и банк «РЕСО-кредит».
При этом на фоне прошлогодних драматических событий на фондовых рынках спрос на банковские вклады продолжает оставаться у россиян очень на высоком уровне. Как показало исследование, проведенное банком «Открытие» в начале этого года, банковские вклады есть у 55% россиян, причем 19% имеют больше одного банковского вклада. При этом 54% опрошенных еще рассчитывали на ставку более 10% годовых, а 42% респондентов устраивала и доходность чуть выше уровня инфляции в стране.
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