Экономика

Открытие Авто»: более 40% водителей в России получали штрафы с камер за последний год

Экономика 04.04.2023 14:51
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04.04.2023 14:51


По результатам опроса* «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), четыре из десяти российских автовладельцев (41%) получали штрафы с камер за последний год (33% годом ранее), чаще всего -   за превышение скорости (81%). Большая часть при этом предпочитает оплачивать их сразу и со скидкой, преимущественно на портале Госуслуг (54%).
Нарушителей больше всего оказалось среди респондентов в возрасте 26-40 лет (46%) и мужской аудитории в целом (43% мужчин против 38% женщин). Наиболее добросовестными водителями оказались жители Северного Кавказа (78% не получали штрафов), Дальнего Востока и Юга России (по 71%).  Большинство респондентов (59%) при этом утверждают, что не получали «писем счастья» от ГИБДД.
В тройке наиболее популярных штрафов** оказались превышение скорости (81%), неправильная остановка и стоянка (11%) и нарушение разметки (10%). Еще 5% опрошенных получали штрафы за проезд по выделенной линии и несоблюдение дорожных знаков, 3% - за проезд на красный цвет, по 2% - за непредоставление преимуществ пешеходу и нарушение правил пользования телефоном. Чаще всего штрафы за превышение скорости получали водители в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах – по 88%, за неправильную остановку и стоянку, а также за нарушение требований разметки -  в столичном регионе (по 20% и 19% соответственно).
Годом ранее большинство автолюбителей (45%) также отмечали, что получали штрафы в основном за превышение скорости, 29% штрафовали за непредставление преимущества пешеходу, 10% - за неправильную парковку.
90% опрошенных предпочитают оплачивают штрафы сразу и со скидкой (86% годом ранее), 6% не торопятся оплачивать и иногда забывают (13% опрошенных в 2022 году), 3% оспаривают (6% - в прошлом году) и только 1% не платят штрафы принципиально. Более дисциплинированными в этом отношении оказались женщины: среди них штрафы оплачивают сразу 93% опрошенных по сравнению с 88% мужчин. Кроме этого, среди женщин за рулем нет злостных неплательщиков, тогда как среди водителей-мужчин их 2%.
Чаще всего российские автолюбители оплачивают штрафы** на портале Госуслуг - 54%. Более трети (36%) делают это через мобильный банк, 14% - через приложение о штрафах. 7% платят в отделении банка, 5%  - на сайте ГИБДД, 3% - через платежный терминал, 2% - в почтовом отделении. Годом ранее автолюбители в основном оплачивали полученные штрафы с камер через платежный терминал (31%), четверть (24%) на портале Госуслуг, 14% – через мобильный банк и 13% – в отделении банка, еще 12% - через приложение о штрафах и 6% - на сайте ГИБДД.
* Опрос проводился 1-7 марта 2023г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.
** вопрос с множественным вариантом ответов

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