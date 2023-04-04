Решившего вступить в ВСУ волгоградца осудили на 6,5 лет в Ростове

Ростовский областной суд сегодня, 4 апреля, вынес приговор в отношении жителя Волгоградской области Евгения Никифорова. По сведениям Центра общественных связей ФСБ России, мужчина намеревался принять участие в военных действиях на территории Украины против ВС РФ.

— Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Уголовное дело рассматривала коллегия из трех федеральных судей. Фигуранта дела признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 1 ст. 275 УК РФ — государственная измена, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда. — Приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее информагентство сообщало, что ФСБ России задержала на территории трех регионов РФ граждан, которые оказывали содействие СБ и ВСУ. Среди них оказался волгоградец Евгений Никифоров, у которого при задержании обнаружили и изъяли подписанные им анкету и заявление на заключение контракта с вооруженными силами Украины, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»