Экономика 04.04.2023 13:30
0
04.04.2023 13:30
Только за первые два месяца 2023 года жители Волгоградского региона получили от Сбербанка более 3,6 млрд рублей заёмных средств, которые позволили им купить собственные квартиры или дома. Самой востребованной оказалась ипотека на вторичное жильё – 74% от общего количества договоров. Кроме того, у волгоградцев пользуется спросом ипотека с господдержкой.
В феврале этого года на территории Волгоградской области Сбер выдал ипотечные кредиты на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Таким образом, прирост к январю составил свыше 50%.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:
– Жителей Волгоградского региона привлекают предложения Сбер.а Благодаря сотрудничеству с застройщиками и постоянному совершенствованию ипотечных программ ещё больше наших клиентов могут приобрести квартиры как в уже построенных домах, так и на этапе строительства. Комфортно и быстро подобрать необходимую жилплощадь и заёмную жилищную программу онлайн помогает наш технологичный сервис Домклик.
Стали известны самые доходные банковские вклады04.04.2023 17:29
Экономика 04.04.2023 17:29
Открытие Авто»: более 40% водителей в России получали штрафы с камер за последний год04.04.2023 14:51
Экономика 04.04.2023 14:51
Большинство волгоградцев, оформляя ипотеку, намерены закрыть её в короткий срок04.04.2023 11:07
Экономика 04.04.2023 11:07
Исследование Домклик: в марте спрос на ипотеку Сбера вырос на 34%04.04.2023 09:33
Экономика 04.04.2023 09:33
Волгоградцы для счастья хотят получать 165 тысяч в месяц04.04.2023 08:33
Экономика 04.04.2023 08:33
«Волгоградвзрывпрому» определили минимальную цену продажи02.04.2023 19:02
Экономика 02.04.2023 19:02
Росстат: средняя зарплата волгоградцев в 2023 году снизилась до 45 тысяч рублей01.04.2023 18:16
Экономика 01.04.2023 18:16
Волгоград получит федеральные деньги на развитие электротранспорта01.04.2023 11:50
Экономика 01.04.2023 11:50
Сбер отменил комиссию за переводы для призванных на военную службу и участвующих в СВО граждан31.03.2023 13:33
Экономика 31.03.2023 13:33
«Открытие Авто»: в феврале на покупку новых автомобилей россияне потратили около 145 млрд рублей31.03.2023 13:00
Экономика 31.03.2023 13:00
Рейтинг самых популярных легковых автомобилей с пробегом составила группа ВТБ31.03.2023 11:28
Экономика 31.03.2023 11:28
«Росгосстрах» в Волгограде заключил договор ипотечного страхования почти на 27 млн рублей31.03.2023 10:09
Экономика 31.03.2023 10:09
В Волгоградской области перед Пасхой подорожали яйца30.03.2023 19:48
Экономика 30.03.2023 19:48
К строительству завода нержавеющего проката приступили в Волгоградской области30.03.2023 16:01
Экономика 30.03.2023 16:01
Автор лучшей научной статьи по искусственному интеллекту и машинному обучению будет награжден Сбером30.03.2023 15:03
Экономика 30.03.2023 15:03