Экономика

Ипотечные программы Сбера востребованы жителями Волгоградской области

Экономика 04.04.2023 13:30
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04.04.2023 13:30


Только за первые два месяца 2023 года жители Волгоградского региона получили от Сбербанка более 3,6 млрд рублей заёмных средств, которые позволили им купить собственные квартиры или дома. Самой востребованной оказалась ипотека на вторичное жильё – 74% от общего количества договоров. Кроме того, у волгоградцев пользуется спросом ипотека с господдержкой.
В феврале этого года на территории Волгоградской области Сбер выдал ипотечные кредиты на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Таким образом, прирост к январю составил свыше 50%.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:
Жителей Волгоградского региона привлекают предложения Сбер.а Благодаря сотрудничеству с застройщиками и постоянному совершенствованию ипотечных программ ещё больше наших клиентов могут приобрести квартиры как в уже построенных домах, так и на этапе строительства. Комфортно и быстро подобрать необходимую жилплощадь и заёмную жилищную программу онлайн помогает наш технологичный сервис Домклик.

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