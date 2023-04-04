СК возбудил дело после крушения самолета под Волгоградом









Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области, в котором погиб пилот. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, Волгоградский следственный отдел квалифицировал произошедшее по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 3 апреля при взлете с участка местности, расположенного в поле у поселка Стандартный, потерпел крушение легкомоторный самолет под управлением пилота 1964 года рождения. Мужчина не имел права на управление воздушным судном. В результате аварии от полученных травм он скончался на месте происшествия.

- Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы, проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего, - сообщили в ведомстве.



