СК возбудил дело после крушения самолета под Волгоградом

Расследования 04.04.2023 10:59
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04.04.2023 10:59
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области, в котором погиб пилот. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, Волгоградский следственный отдел квалифицировал произошедшее по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 3 апреля при взлете с участка местности, расположенного в поле у поселка Стандартный, потерпел крушение легкомоторный самолет под управлением пилота 1964 года рождения. Мужчина не имел права на управление воздушным судном. В результате аварии от полученных травм он скончался на месте происшествия.
- Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы, проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего, - сообщили в ведомстве.
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