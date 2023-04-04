



Компания «Сады Придонья» приняла участие в фестивале «Постная кухня - 2023», организованным Волгоградской епархией Русской Православной Церкви при поддержке Администрации Волгоградской области.

На территории храма Казанской иконы Божией Матери прошел первый фестиваль «Постная кухня - 2023», в котором приняли участие монастыри, приходы храмов предприятия общественного питания, образовательные организации, отдельные семьи из Волгоградской епархии. В их числе компания «Сады Придонья».

По словам организаторов, главная цель фестиваля - возрождение традиций русской кухни как неотъемлемой части национальной культуры, знакомство с традициями православной трапезы, рецептурой и правилами приготовления постных блюд. Повара предприятий общественного питания, студенты профессиональных учебных заведений и семинарий, служители монастырей и приходов приготовили холодные закуски, первые и вторые блюда, выпечку. Жюри отметило обилие старинных рецептур, а также несомненное развитие культуры постного питания. Больше сотни человек стали посетителями вкусного мероприятия, которые по достоинству оценили фантазии кулинаров.

– Мы решили участвовать сразу в двух предложенных номинациях – «Презентационно-дегустационная площадка» и «Конкурсное блюдо», – говорит руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – Все блюда были объединены в одну концепцию – Немолочные истории, где главным ингредиентом выступил наш уникальный продукт на растительной основе, не имеющий ничего общего с молоком, кроме пользы. Соединив в рецептах традиционные продукты с молочными альтернативами, мы получили вкусные, а главное полезные и доступные для каждого блюда.





Большой популярностью среди посетителей «Постной кухни- 2023» пользовались йогурты на растительной основе от компании «Сады Придонья». Многие отмечали их легкий и нежный вкус, а также возможность использования в приготовлении постной выпечки.

Надо отметить, что в рамках фестиваля проходила благотворительная акция «Вот тебе моя рука», компания «Сады Придонья» все пожертвованные средства от продажи йогуртов передала на специальное медицинское питание малышам, находящихся на попечении хосписа. В компании уверены, что подобные мероприятия направлены на полезные и добрые дела.







