«Волгоградэнергосбыт»: лицевой счет удобнее переоформить онлайн

Общество 04.04.2023 09:50
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04.04.2023 09:50
Удобство оплаты счетов за электричество, а также заключения договоров в режиме онлайн успели оценить уже четверть клиентов ПАО «Волгоградэнергосбыт». Как сообщают в компании, это стало возможным благодаря автоматической обработке типовых заявлений в онлайн-сервисе «Личный кабинет» на сайте.
– В среднем в месяц через сайт и контакт-центр поступает более 500 заявлений. Чаще всего клиентам требуется внести изменения в данные лицевого счета, закрыть счет в связи с продажей недвижимости или провести перерасчет начислений. Больше всего возможностей – у клиентов энергосбытовой компании, зарегистрированных в Личном кабинете клиента, – уточняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – В настоящее время личным кабинетом и мобильным приложением компании пользуется почти четверть клиентов. Это удобный способ коммуникации в формате 24/7, доступный в любой географической точке, из которой имеется доступ в интернет.
Чтобы внести изменения, волгоградцам достаточно совершить три простых действия:
1. В личном кабинете перейти в раздел «Заявки абонента» и выбрать тему обращения.
2. Заполнить электронную форму выбранного заявления.
3. Загрузить фотографии подтверждающих документов и отправить в один клик.
Важно: подать заявление и документы можно в личном кабинете и на сайте компании, и в мобильном приложении.
– Вся процедура занимает не более 5 минут, – поясняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – При заполнении обращения сервис автоматически «подтягивает» данные абонента, а вся история переписки сохраняется в журнале обращений.
С помощью онлайн-сервиса потребители также могут:
• перейти на электронную квитанцию,
• заключить договор электроснабжения (открыть лицевой счет) на новый объект,
• подать заявление на ввод прибора учета в эксплуатацию и др.
– Кроме того, потребители, которые не являются клиентами компании, могут заявить о своем желании заключить договор электроснабжения и открыть лицевой счет. Такая функция доступна в разделе «Услуги» без регистрации в Личном кабинете, – информируют жителей региона в компании.
Отметим, что ПАО «Волгоградэнергосбыт» упростил процедуру авторизации – теперь в личный кабинет можно войти не только по номеру лицевого счета, но и номеру телефона и адресу электронной почты.
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