«Волгоградэнергосбыт»: лицевой счет удобнее переоформить онлайн





Удобство оплаты счетов за электричество, а также заключения договоров в режиме онлайн успели оценить уже четверть клиентов ПАО «Волгоградэнергосбыт». Как сообщают в компании, это стало возможным благодаря автоматической обработке типовых заявлений в онлайн-сервисе «Личный кабинет» на сайте.

– В среднем в месяц через сайт и контакт-центр поступает более 500 заявлений. Чаще всего клиентам требуется внести изменения в данные лицевого счета, закрыть счет в связи с продажей недвижимости или провести перерасчет начислений. Больше всего возможностей – у клиентов энергосбытовой компании, зарегистрированных в Личном кабинете клиента, – уточняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – В настоящее время личным кабинетом и мобильным приложением компании пользуется почти четверть клиентов. Это удобный способ коммуникации в формате 24/7, доступный в любой географической точке, из которой имеется доступ в интернет.

Чтобы внести изменения, волгоградцам достаточно совершить три простых действия:

1. В личном кабинете перейти в раздел «Заявки абонента» и выбрать тему обращения.

2. Заполнить электронную форму выбранного заявления.

3. Загрузить фотографии подтверждающих документов и отправить в один клик.

Важно: подать заявление и документы можно в личном кабинете и на сайте компании, и в мобильном приложении.

– Вся процедура занимает не более 5 минут, – поясняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – При заполнении обращения сервис автоматически «подтягивает» данные абонента, а вся история переписки сохраняется в журнале обращений.

С помощью онлайн-сервиса потребители также могут:

• перейти на электронную квитанцию,

• заключить договор электроснабжения (открыть лицевой счет) на новый объект,

• подать заявление на ввод прибора учета в эксплуатацию и др.

– Кроме того, потребители, которые не являются клиентами компании, могут заявить о своем желании заключить договор электроснабжения и открыть лицевой счет. Такая функция доступна в разделе «Услуги» без регистрации в Личном кабинете, – информируют жителей региона в компании.

Отметим, что ПАО «Волгоградэнергосбыт» упростил процедуру авторизации – теперь в личный кабинет можно войти не только по номеру лицевого счета, но и номеру телефона и адресу электронной почты.



