Общество

«Волгоградэнергосбыт»: лицевой счет удобнее переоформить онлайн

Общество 04.04.2023 09:50
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04.04.2023 09:50


Удобство оплаты счетов за электричество, а также заключения договоров в режиме онлайн успели оценить уже четверть клиентов ПАО «Волгоградэнергосбыт».  Как сообщают в компании, это стало возможным благодаря автоматической обработке  типовых заявлений в онлайн-сервисе «Личный кабинет» на сайте. 
В среднем в месяц через сайт и контакт-центр поступает  более 500 заявлений. Чаще всего клиентам требуется внести изменения в данные лицевого счета, закрыть счет в связи с продажей недвижимости или провести перерасчет начислений. Больше всего возможностей – у клиентов энергосбытовой компании, зарегистрированных в Личном кабинете клиента, – уточняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – В настоящее время личным кабинетом и мобильным приложением компании пользуется почти четверть  клиентов. Это удобный способ коммуникации в формате 24/7, доступный в любой географической точке, из которой имеется  доступ в интернет. 
 Чтобы внести изменения, волгоградцам достаточно совершить три простых действия: 
1. В личном кабинете перейти в раздел «Заявки абонента»  и выбрать тему обращения.
2. Заполнить электронную форму выбранного заявления.
3. Загрузить фотографии подтверждающих документов и отправить в один клик. 
Важно: подать заявление и документы можно в личном кабинете и на сайте компании, и в мобильном приложении.
Вся процедура занимает не более 5 минут, –  поясняют в  ПАО «Волгоградэнергосбыт». – При заполнении обращения сервис автоматически «подтягивает» данные абонента, а вся история переписки сохраняется в журнале обращений. 
С помощью онлайн-сервиса потребители также могут: 
• перейти на электронную квитанцию, 
• заключить договор электроснабжения (открыть лицевой счет) на новый объект, 
• подать заявление на ввод прибора учета в эксплуатацию и др. 
Кроме того, потребители, которые не являются клиентами компании, могут заявить о своем желании заключить договор электроснабжения и открыть лицевой счет. Такая функция доступна в разделе «Услуги» без регистрации в Личном кабинете, – информируют жителей региона в компании. 
Отметим, что ПАО «Волгоградэнергосбыт» упростил процедуру   авторизации  – теперь в личный кабинет можно войти не только по номеру лицевого счета, но и номеру телефона и адресу электронной почты. 

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