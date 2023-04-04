«Ростелеком» охватил оптической сетью более 500 частных домов Суровикино Волгоградской области





«Ростелеком» построил оптику для более 500 домохозяйств в частном секторе г. Суровикино Волгоградской области. Специалисты компании развернули сетевую инфраструктуру протяженностью более 8 км и подвели отдельную линию к каждому домовладению.

На сегодняшний день цифровой связью «Ростелекома» по оптической технологии GPON охвачено более 500 тысяч домохозяйств Волгоградского региона, протяженность сетевой инфраструктуры составляет более 14 тыс. км.

Технология GPON широко используется национальным провайдером благодаря ее существенным преимуществам и экономически целесообразности. Доступ в интернет предоставляется со скоростью до 1 Гбит/с и имеет запас пропускной способности в зависимости от растущих потребностей абонента. Оптический кабель прокладывается под землей, поэтому по сравнению с размещением на опорах более защищен от различных помех и непогоды, что обеспечивает качественную и стабильную связь.

— Мы постоянно инвестируем в развитие сетевой инфраструктуры Волгоградской области. Сельским жителям теперь предоставляются равные цифровые возможности с жителями городов. Они могут дистанционно работать и учиться, получать государственные и банковские услуги, покупать билеты, искать полезную информацию во всемирной сети, – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Абоненты, подключившие услугу «Интернет в частный дом» по оптоволоконному кабелю, одновременно и без потери скорости соединения могут пользоваться различными современными сервисами, в том числе виртуальной телефонией, видеонаблюдением, цифровым телевидением. Благодаря высокой скорости и надежному соединению им доступны «Умный дом», образовательный портал «Лицей», уникальная мультимедийная платформа Wink и другие.

Умный развлекательный видеосервис Wink содержит более 80 тыс. фильмов и сериалов в FullHD. Фильмотека регулярно обновляется отечественными и зарубежными новинками. На платформе сервиса подставлено 400 ТВ-каналов — любой зритель может найти интересные для него программы и фильмы в соответствии со своими предпочтениями. Отдельный раздел мультимедийного сервиса посвящен видеоконтенту для детей и подростков. Также сервис предлагает широкий спектр аудиокниг русской и зарубежной классики, современных авторов с популярного портала «Литрес».

— Мы рады, что у нас высокоскоростной интернет. Сразу подписались на Wink и "Лицей". Старший сын готовится к ЕГЭ, поступлению в вуз, постоянно решает какие-то задачи, проходит тестирование, слушает лекции. А для младшей дочки включаем старые добрые советские мультфильмы. Думаем еще видеонаблюдение установить, — поделилась Людмила Скворцова, абонент «Ростелекома» из Суровикино.

Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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