Цифровой подход: «Ростелеком» обеспечил связью ресторан «Клюква» в Волгограде

Телеком 03.04.2023 10:55
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03.04.2023 10:55
«Ростелеком» обеспечил цифровой связью ресторан «Клюква» в Волгограде. Технические специалисты компании проложили 360 метров оптического кабеля для организации подключения к интернету и развернули бесшовную сеть Wi-Fi с двумя точками доступа.
Сервис «Интернет для бизнеса» «Ростелекома» обеспечивает высокую скорость и стабильность связи при одновременном подключении до 80 устройств, передаче объемного контента, к примеру, фото и видео-файлов. Решение гарантирует защиту от перегрузок и DDоS-атак.
— Мы стараемся делать пребывание наших гостей комфортным. Предоставляем современный ресторанный сервис, в том числе и бесплатный доступ в интернет по Wi-Fi. Качественная и стабильная цифровая связь способствует более длительному пребыванию в нашем ресторане, а это, зачастую, приводит к увеличению чека. Реклама наших акций и спецпредложений на стартовой странице также повышает лояльность клиентов. Мы продолжаем сотрудничать с «Ростелекомом» и в ближайшем времени намерены установить в ресторане и за его пределами более 25 камер для видеонаблюдения, — рассказал Владимир Семизельников, управляющий рестораном «Клюква».
Комплексное цифровое решение «Wi-Fi для гостей» от «Ростелекома» предоставляется вместе с оборудованием и системой идентификации, которая расширяет возможности в обслуживании клиентов. Решение «Ростелекома» по беспроводному доступу в интернет по технологии Wi-Fi соответствует всем требованиям российского законодательства. Авторизация посетителей помогает изучать демографический портрет гостей и выяснять их предпочтения с помощью онлайн-опросов. Управление сервисом осуществляется с помощью личного кабинета, в котором пользователь может настраивать стартовую страницу, блокировать нежелательные сайты, просматривать статистику.
— Цифровые сервисы «Ростелекома» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основаны на современных технологичных решениях. При разработке проекта для клиентов мы учитываем индивидуальные особенности и потребности его предприятия. В итоге наши предложения способствуют развитию бизнеса, повышению его конкурентоспособности. Все сервисы мы предоставляем под ключ и оказываем техническую поддержку 24/7, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В настоящее время цифровые сервисы «Ростелекома» подключили более 15 тысяч частных компаний и государственных учреждений Волгоградской области. Комплексное решение «Wi-Fi для гостей» используют около 80 заведений формата HoReCa.
Получить полную информацию о цифровых решения «Ростелекома» для бизнеса можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.
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