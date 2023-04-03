Телеком

Цифровой подход: «Ростелеком» обеспечил связью ресторан «Клюква» в Волгограде

Телеком 03.04.2023 10:55
0
03.04.2023 10:55


«Ростелеком» обеспечил цифровой связью ресторан «Клюква» в Волгограде. Технические специалисты компании проложили 360 метров оптического кабеля для организации подключения к интернету и развернули бесшовную сеть Wi-Fi с двумя точками доступа.
Сервис «Интернет для бизнеса» «Ростелекома» обеспечивает высокую скорость и стабильность связи при одновременном подключении до 80 устройств, передаче объемного контента, к примеру, фото и видео-файлов.  Решение гарантирует защиту от перегрузок и DDоS-атак.
— Мы стараемся делать пребывание наших гостей комфортным. Предоставляем современный ресторанный сервис, в том числе и бесплатный доступ в интернет по Wi-Fi. Качественная и стабильная цифровая связь способствует более длительному пребыванию в нашем ресторане, а это, зачастую, приводит к увеличению чека. Реклама наших акций и спецпредложений на стартовой странице также повышает лояльность клиентов. Мы продолжаем сотрудничать с «Ростелекомом» и в ближайшем времени намерены установить в ресторане и за его пределами более 25 камер для видеонаблюдения, — рассказал Владимир Семизельников, управляющий рестораном «Клюква».
Комплексное цифровое решение «Wi-Fi для гостей» от «Ростелекома» предоставляется вместе с оборудованием и системой идентификации, которая расширяет возможности в обслуживании клиентов. Решение «Ростелекома» по беспроводному доступу в интернет по технологии Wi-Fi соответствует всем требованиям российского законодательства. Авторизация посетителей помогает изучать демографический портрет гостей и выяснять их предпочтения с помощью онлайн-опросов. Управление сервисом осуществляется с помощью личного кабинета, в котором пользователь может настраивать стартовую страницу, блокировать нежелательные сайты, просматривать статистику.
— Цифровые сервисы «Ростелекома» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основаны на современных технологичных решениях. При разработке проекта для клиентов мы учитываем индивидуальные особенности и потребности его предприятия.   В итоге наши предложения способствуют развитию бизнеса, повышению его конкурентоспособности. Все сервисы мы предоставляем под ключ и оказываем техническую поддержку 24/7, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В настоящее время цифровые сервисы «Ростелекома» подключили более 15 тысяч частных компаний и государственных учреждений Волгоградской области. Комплексное решение «Wi-Fi для гостей» используют около 80 заведений формата HoReCa.
Получить полную информацию о цифровых решения «Ростелекома» для бизнеса можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.
Реклама. ПАО «Ростелеком»


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
22.09.2023 18:01
Телеком 22.09.2023 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2023 12:50
Телеком 01.09.2023 12:50
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:18
В Волгограде сотрудники МВД вышли в рейд против электросамокатчиковСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде УК четыре года не замечает жалоб 82-летней инвалидаСмотреть фотографии
18:56
Взбесившаяся кошка напала на женщину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:26
Осужденную главу поселения под Волгоградом отрешили от должностиСмотреть фотографии
18:25
Росводресурсы вольют в волгоградские водоемы сотни миллионов рублейСмотреть фотографии
18:01
Билайн в Волгограде улучшил связь для футбольных болельщиковСмотреть фотографии
17:58
Прокуратура проверяет инцидент с сухогрузом «Melita» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
Убойное дело. Под Волгоградом осудят ветеринаров-взяточниковСмотреть фотографии
16:19
Иномарка попала под грузовой поезд в Саратовской областиСмотреть фотографии
15:58
Пропавший в августе волгоградец Дмитрий Акчурин найден под ВоронежемСмотреть фотографии
15:43
«За день до гибели выходил на связь»: в Волгоградской области простились с мобилизованным Сергеем ИвановымСмотреть фотографии
15:28
В Садах Придонья знают, как получить жильеСмотреть фотографии
15:24
На набережной в Волгограде Kia снесла дорожный знак, забор и столбСмотреть фотографии
15:14
Станет судоходной? Под Волгоградом активизировались работы по углублению истока АхтубыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Волгоградская область превращается в регион Артемов и СофийСмотреть фотографии
14:11
Упавшая с высоты молодая девушка спустя неделю умерла в ВолжскомСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде влюбленную пару избили и ограбили посреди улицыСмотреть фотографии
13:07
Жителей Волгоградской области зовут с пользой провести выходныеСмотреть фотографии
12:08
Компенсацию за облезшую надувную свинью пытается отсудить у продавца волгоградецСмотреть фотографии
11:57
«Росгосстрах» начал продажи цифровых продуктов СК «Пульс»Смотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области в выгребной яме нашли останки человекаСмотреть фотографии
10:47
Мэрия: реконструкция линии СТ в Волгограде продолжится без сгоревшего спецвагонаСмотреть фотографии
10:24
Здесь инвалиды и дети. В Волгограде жильцы аварийного дома пятые сутки сидят без водыСмотреть фотографии
10:24
Мошенники добрались до волгоградцев в WhatsApp: самые популярные схемы разводаСмотреть фотографии
09:54
Какая погода ожидает Волгоград и область на выходныеСмотреть фотографии
08:40
Первую партию новой спецтехники приняли в Волгограде КонцессииСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде чествовали бронзовых призеров Кубка России по волейболуСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде сгорел ремонтный трамвайСмотреть фотографии
22:04
Авиаполк в Волгоградской области уничтожил условных террористовСмотреть фотографии
21:46
Военно-мемориальное кладбище в Россошках под Волгоградом готовят к реставрацииСмотреть фотографии
 