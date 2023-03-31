



«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам февраля 2023 года. Согласно результатам исследования, в конце зимы жители нашей страны потратили на покупку новых машин 144,4 млрд рублей,. Это на 29,4% больше, чем в январе (111,6 млрд рублей), но на 34% меньше, чем в феврале 2022 года (218,8 млрд рублей). Всего за последний зимний месяц было реализовано 56,1 тыс. новых легковых автомобилей – на 24,1% больше, чем в январе (45,2 тыс. штук), но на 43,4% меньше, чем в феврале 2022-го (99,1 тыс. штук).

Премиум-сегмент пошел в рост

В феврале увеличилась доля премиальных машин в структуре финансовой емкости. В последний месяц зимы жители нашей страны купили 2,3 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые марки), потратив на это 26 млрд рублей (+55,4% в финансовой емкости). Как следствие, доля премиальных машин в структуре затрат за месяц увеличилась с 15% до 18%. А вот доля автомобилей массового сегмента, напротив, сократилась – с 85% до 82%. Объем их реализации в феврале составил 53,8 тыс. единиц (+23% к январю), а затраты на покупку – 118,4 млрд рублей (+24,8%).

Доля «китайцев» снизилась, но на их лидерстве это не сказалось

Более 40% всех денег в феврале потрачено на автомобили китайских марок. По итогам февраля в России было продано 20,5 тыс. новых легковых машин китайских производителей. У покупателей на них ушло в общей сложности 59,8 млрд рублей, что составляет 41,4% всей финансовой емкости рынка. При этом в январе данный показатель составлял 45,7%.

Несмотря на снижение доли, «китайцы» остаются лидерами по объему затраченных на них финансовых средств. Ближайшие к ним автомобили европейских брендов в феврале обошлись россиянам в 24,6 млрд рублей (доля в финансовой емкости рынка новых авто – 17,1%). Далее в этом рейтинге располагаются отечественные марки (20,5 млрд руб.; доля – 14,2%), корейские (19,3 млрд руб.; 13,4%), японские (15,5 млрд руб.; 10,7%) и американские (4,7 млрд руб.; 3,2%).

Три четверти всех денег ушло на кроссоверы и внедорожники

Сегмент SUV остается крупнейшим на российском рынке как в абсолютном выражении, так и в денежном. За весь февраль в нашей стране было реализовано 34,8 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, а потрачено на них было 110,5 млрд рублей. Как итог, на долю этого сегмента пришлось 62% в штуках и 76,5% в деньгах (в январе было 62,9% и 78,2% соответственно).

Вторыми по популярности у россиян остаются автомобили В-класса. По итогам февраля было продано 17,2 тыс. таких машин на сумму 15,6 млрд рублей. Их доля составила 30,6% в объеме рынка и 10,8% – в финансовой емкости. Таким образом, суммарно на долю этих двух сегментов (SUV и B) пришлось 92,6% всех купленных машин и 87,3% затраченных средств.

Показатели всех остальных сегментов в общей сложности составили 7,4% и 12,7% соответственно. Также отметим, что несмотря на рост финансовой емкости всего рынка, ее снижение наблюдается только в сегменте LAV: затраты россиян на покупку таких машин в феврале уменьшились примерно на четверть (-23,4%). И связано это с падением их продаж (-30,4%), в то время как по всем остальным зафиксирован рост.

– Доля продаж китайских автомобилей в России за последний год увеличилась в 4 раза. Даже уступая по объемам реализации российским маркам, они лидирует в структуре финансовой емкости рынка. Все благодаря более высокой средневзвешенной цене – за счет этого денег на покупку китайских машин тратится больше, – объясняют в пресс-службе агентства «АВТОСТАТ».

– Драйвером роста финансовой емкости рынка остаются китайские и российские автопроизводители, которые единственными продолжают официальные поставки на наш рынок. При этом «китайцы» делают ставку на кроссоверы, а отечественные марки (фактически LADA) играют как в сегменте В, так и в SUV. Поэтому львиная доля затрат россиян – около 90% – приходится на эти два сегмента, – отметили в пресс-службе «Открытие Авто».

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.