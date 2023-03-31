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Как закачать музыку на устройство

Полезно знать 31.03.2023 09:17
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31.03.2023 09:17


Возможность слушать любимую музыку везде и всегда жила с человечеством бок о бок практически на протяжении всей истории. Когда-то это было достаточно сложно, и позволить себе «музыкальное сопровождение» могли только очень состоятельные люди – вспомним огромные процессии слуг, сопровождавшие вождей древности. Со временем и развитием технологий задача упростилась, но ещё в прошлом веке люди ходили с огромными бум боксами по улице, таская этот нелёгкий девайс на плече.
Сегодня всё значительно проще: компактный телефон, наушники – прослушивание музыки доступно в великолепном качестве, а скачать музыку можно прямо на устройство.
Зачем качать музыку на устройство
Сравнительно недавно облачные сервисы хранения музыки казались идеальным решением: ежемесячная плата – и можно вроде как слушать музыку до бесконечности. Но, к сожалению, руководство подобных сервисов пошло на блокировки ряда пользователей, что полностью противоречит принципу общедоступности. Но есть то, что есть, и закачка музыки в телефон для многих вновь становится актуальна.
На этом фоне радует весьма подросший объём памяти в устройствах – как на плеерах, так и на телефонах. Учитывая память на сотни гигабайт, теперь можно закачать всю любимую музыку, не выбирая треки, а постоянно поддерживая любимый плейлист в памяти устройства. И главное – доступ к Интернету для прослушивания такой музыки не нужен. Даже если оказались в зоне без покрытия – в метро, за городом, устройство продолжит воспроизводить любимую музыку.
Что можно скачать
Интернет предлагает практически любую любимую музыку. Нравятся ретро-группы? Этих исполнителей в той – правильной обработке, можно легко найти в записи. Хочется послушать современных музыкантов? Их тоже легко найти – треки попадают в Интернет в кратчайшие сроки после выпуска. Хочется послушать поп-музыку, металл или классику? Всё это легко скачать на своё устройство.
Пользователю остаётся только перейти на соответствующий сайт и ввести нужный запрос, после чего он получит доступ к нужной ему музыке, сможет выбрать из нескольких записей (в том числе довольно интересных каверов), а определив наиболее подходящий для себя вариант – спокойно загрузить музыку прямо на своё устройство.
Закачка музыки предельно проста, и любой пользователь может загрузить себе треки своих любимых исполнителей и слушать их по мере необходимости в отличном качестве.
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