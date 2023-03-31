«Росгосстрах» в Волгограде заключил договор ипотечного страхования почти на 27 млн рублей





Волгоградский филиал компании «Росгосстрах» заключил договор комплексного ипотечного страхования с клиентом, который приобрел квартиру в Москве. Двухкомнатная квартира расположена в квартале многофункциональных жилых небоскребов Headliner («Хедлайнер») рядом с престижным столичным районом «Москва-Сити».

В рамках договора недвижимое имущество застраховано от таких рисков, как: пожар, взрыв, стихийные бедствия, залив, противоправные действия третьих лиц, полная или частичная утрата застрахованного имущества вследствие прекращения права собственности, ограничение (обременение) права собственности на застрахованное имущество и пр.

Договор заключен сроком на 28 лет — до момента полного исполнения обязательств страхователя по кредитному договору.

Сумма ответственности компании составила почти 27 млн рублей.

-Покупка жилья в ипотеку — это важное решение, которое обязывает заемщика к многолетним финансовым отношениям с банком. За это время может произойти непредвиденное, — говорит директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Волгоградской области Юрий Овчаров. — Комплексная программа ипотечного страхования поможет защитить финансовые интересы клиента и членов его семьи и выполнить кредитные обязательства перед банком.