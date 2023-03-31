Общество

Компания «СОГАЗ-Мед» – надежный защитник прав граждан в системе ОМС

Общество 31.03.2023 09:59
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31.03.2023 09:59


К 25-летию страховой компании «СОГАЗ-Мед» 

Страховая медицинская организация «СОГАЗ-Мед», являясь активным участником системы ОМС с 1998 года, стала лидером среди страховых медицинских организаций. В ней застраховано 44 млн граждан нашей страны, проживающих в 56 регионах РФ и г. Байконуре, что составляет около 30% от всех застрахованных по ОМС в России. Приоритетными задачами в работе компании« СОГАЗ-Мед» являются защита прав в системе ОМС, контроль качества обслуживания застрахованных при получении медицинской помощи, информирование населения по вопросам ОМС.

Волгоградский филиал как часть большой компании «СОГАЗ-Мед» 
На территории Волгоградской области работает 23 пункта выдачи полисов ОМС компании «СОГАЗ-Мед» в различных районах и застраховано более 750 тысяч жителей региона.Работа «СОГАЗ-Мед» организована так, чтобы оперативно реагировать на обращения застрахованных граждан и решать поставленные задачи. Штат профессионалов высокого уровня (всего более 80 сотрудников): врачи-эксперты, юристы, а также страховые представители трех уровней – стоят на защите прав своих застрахованных. Страховая медицинская организация является помощником в разрешении возникающих вопросов при получении медицинской помощи, защитником прав граждан в системе ОМС, связующим звеном между медорганизациями и застрахованными.
Обращения граждан и защита их прав по ОМС
Защита прав застрахованных – одно из важнейших направлений деятельности страховой медицинской организации. «СОГАЗ-Мед» гарантирует защиту прав на бесплатную медицинскую помощь каждому застрахованному лицу. Граждане активно обращаются к специалистам «СОГАЗ-Мед», выбирая наиболее удобный для себя способ: письменное обращение, личное обращение в офис,звонок в контакт-центр, обращение на официальном сайте компании или через мобильное приложение «СОГАЗ ОМС». Кроме того, в медицинских организациях дежурят страховые представители, что позволяет пациентам оперативно получать помощь на месте. Ежемесячно в Волгоградский филиал поступает в среднем более 1 900 обращений. Отказ в прикреплении к медицинским организациям или в предоставлении бесплатной медицинской помощи, длительные сроки ожидания диагностики или лечения – это лишь часть вопросов, с которыми обращаются люди.
Полис ОМС стал цифровым
Цифровизация – общий государственный тренд. В настоящее время происходит широкая трансформация всех отраслей, в том числе здравоохранения. Так, с 1 декабря 2022 г. полис ОМС стал цифровым и представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, проще говоря – штрих-код полиса ОМС, который содержит все необходимые данные. Для получения медпомощи застрахованные могут предъявлять по своему выбору полис ОМС на материальном носителе либо документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении). Но этот вариант доступен не во всех медорганизациях с учетом технических возможностей, поэтому на время переходного периода, т.е. до конца 2025 года, при посещении врача рекомендуем брать с собой полис ОМС в любом имеющемся у вас
формате.
На сегодняшний день цифровой полис можно оформить традиционным способом – посетив офис страховой компании. Но появился и более удобный вариант: через единый портал «Госуслуги», где в «Личном кабинете» можно выбрать страховую компанию, к примеру «СОГАЗ-Мед». Обращаем внимание, что данная услуга доступна при наличии подтвержденной учетной записи, что позволит впоследствии пользоваться удобными функциями, такими как: получение сведений о перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости, о прикреплении к медицинской организации, о страховании застрахованного лица в системе ОМС, смена страховой компании (например, при переезде) или региона страхования, приостановление или возобновление действия полиса и многими другими.
Для удобства своих застрахованных компания «СОГАЗ-Мед» разработала мобильное приложение «СОГАЗ-Мед: полис ОМС, медицина», которое также позволяет всегда иметь под рукой данные полиса ОМС, получать информацию о прикреплении к медицинской организации по ОМС, круглосуточно консультироваться со страховыми представителями, узнавать о правах в системе ОМС, а также направлять в компанию обращения по вопросам защиты прав в системе ОМС. Если вы еще не застрахованы по ОМС, в приложении можно оставить заявку на оформление полиса.
Ранее выданные бумажные и пластиковые полисы ОМС с актуальной информацией о застрахованном продолжают свое действие.
Если у вас полис ОМС старого образца, полученный до 01.05.2011 г., и на «Госуслугах» не отображается его номер – необходимо обратиться в вашу страховую медицинскую компанию для проверки данных.
Справка о компании
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» – лидер системы ОМС. 44 млн человек, проживающих в 56 регионах РФ и г. Байконур, являются нашими застрахованными. 25 лет успешной работы позволяют на высоком уровне контролировать качество медицинского обслуживания и восстанавливать нарушенные права граждан.

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