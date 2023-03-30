Экономика

В банке «Открытие» теперь можно записаться на ТО и ремонт автомобиля

Экономика 30.03.2023 11:54
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30.03.2023 11:54


«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») в партнёрстве с агрегатором по подбору автосервисов Uremont.com запустил новую услугу записи на ТО и ремонт машины. Подать  онлайн-заявку можно на сайте кредитной организации. Процесс займет пару минут, а за ремонт автомобиля будут конкурировать более 16 тысяч автосервисов по всей России.
Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно создать на сайте заявку с указанием требуемых работ (шиномонтаж, кузовной ремонт, ремонт автомобиля или техническое обслуживание), выбрать удобную дату и время посещения сервисного центра и получить лучшие предложения от сервисных центров.
Ответы от исполнителей приходят в личный кабинет пользователя на платформе Uremont.com в режиме реального времени (обычно обработка заявки занимает не более 15 минут).
Из пакета полученных предложений от ведущих российских автосервисов легко и быстро можно выбрать наиболее подходящее как по цене, так и по расположению.  Услуга доступна по всей стране. Для подбора ближайшего автосервиса необходимо ввести свой адрес или выбрать комфортное местоположение на карте. 
Оплата услуг доступна и онлайн, и офлайн, то есть в сервисном центре по результатам проведенных работ. Предоплата не требуется.
Реализация возможности с комфортом записаться на ТО и ремонт авто – еще один успешный шаг в расширении спектра услуг для наших клиентов-автомобилистов. Уже сейчас в банке «Открытие» можно оформить, помимо целого перечня кредитных предложений на покупку автомобиля, такие услуги, как ОСАГО, различные виды программ каско (в том числе для опытных водителей и с гибким сроком от одного месяца), помощь на дороге, продленную гарантию, подушку безопасности и пр.  И мы не планируем останавливаться на достигнутом, увеличивая и дальше список интересных и полезных предложений для автолюбителей, — отметили в пресс-службе «Открытие Авто».
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