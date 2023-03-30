



«Ростелеком» организовал онлайн-лекцию на тему детской кибербезопасности для учителей информатики Республики Адыгея. Эксперт «Ростелеком-Солар» Олег Седов рассказал преподавателям о правилах поведения подрастающего поколения в сети, способах защиты от различных категорий мошенников и особо уделил внимание безопасной работе с персональными данными. В общей сложности в лекции приняли участие около 80 учителей информатики муниципальных образовательных школ. Она стала первым мероприятием масштабного проекта «Кибербезопасность — школам», приуроченного к Году педагога и наставника. В его рамках подобные лекции национальный цифровой провайдер планирует провести во всех регионах юга России.

— Изменение мира и цифровых технологий вокруг нас привело к тому, что злоумышленники тоже меняют свой подход и сегодня воруют не только деньги, а также стремятся похитить информацию и личные данные. Поэтому дети и подростки, как наиболее уязвимая часть общества, должны быть хорошо информированы о всевозможных уловках, к которым прибегают мошенники. И в первую очередь, кому, как не учителям информатики знакомить их с методами безопасного противодействия злоумышленникам!? Поэтому, чтобы расширить доступность таких знаний, мы адресовали наши лекции именно преподавателям, которые помогут детям избежать негативных последствий во время учебы или досуга в сети, — рассказал Олег Седов, директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» «Ростелеком-Солар».

В первой лекции эксперт рассказал о цифровых угрозах для детей в интернете. Он подробно остановился на типах кибермошенничества, их способах и целях, а также методах противодействия им. Олег Седов отметил, что вариативность и сложность паролей влияет на безопасность персональных данных и подчеркнул, что сейчас уже существуют методы быстрого подбора даже сложных комбинаций, длина которых меньше рекомендуемого количества символов. Поэтому необходимо всегда следовать рекомендациям и создавать сложные и уникальные пароли. Особое внимание эксперт обратил на фишинг — незаконный сбор персональных данных с помощью различных хакерских программ и мошеннических сайтов, который становится все более популярным у преступников.Чтобы не попасть на их уловки, нужно быть предельно внимательным при работе с персональными данными и не оставлять их без пароля. Отдельно лектор коснулся темы кибербуллинга, которому подвергаются многие школьники. Если ребенок уже ему подвергся, без помощи компетентных взрослых не обойтись, но чтобы его избежать, важно следовать всем рекомендациям кибербезопасности.

— Современная школа сейчас непосредственно связана с гаджетами и онлайн-общением в интернете. Поиск информации, получение новых знаний, досуг у ребят все больше перетекает в онлайн. Поэтому хочу поблагодарить "Ростелеком" за лекцию по детской кибербезопасности для учителей информатики. В текущих жизненных реалиях— это очень актуальная и важная тема для каждого преподавателя. Подобные форматы позволяют учителям узнать в доступной форме, чему стоит уделять внимание и как рассказывать детям о мерах безопасности. Надеемся, чтоподобные лекции от “Ростелекома” станут постоянными и будут способствовать росту квалификации наших коллег в области детской кибербезопасности, — отметил Евгений Лебедев, и.о.министра образования и науки Республики Адыгея.

«Ростелеком» выпустил и бесплатно распространяет тематическую книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Подробная информация и электронная версия издания доступны на официальном сайте национального провайдера.

На встрече с учителями информатики представители «Ростелекома» вручили всем присутствующим учебник по детской кибербезопасности, чтобы преподаватели всегда могли ответить на все вопросы учеников по этой актуальной теме.

— Быстроразвивающийся мир дает не только большое количество вариантов для развития личности и общества, нотаит и свои подводные камни.“Кибербезопасность — школам”— новый проект, который ставит своей целью познакомить учителей информатики с основами кибербезопасности, чтобы преподаватели могли обучать подрастающее поколение нужным навыкам в этом области. Такиезнания должны закладываться с раннего возраста, со школьной скамьи, одновременно с тем, как дети начинают постигать для себя виртуальное пространство и виртуальный мир. И познакомить их с правилами игры в новом мире — наша главная задача, — подчеркнул Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»,

«Ростелеком» выступает учредителем Альянса по защите детей в цифровой среде и в рамках этого направления уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети у подрастающего поколения.

Информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно получить на официальном сайте компании.



