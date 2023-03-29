Экономика 29.03.2023 11:08
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29.03.2023 11:08
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) выбрала победителя ежегодного корпоративного конкурса «Лучшая организация ТМК в области промышленной безопасности и охраны труда». По итогам 2022 года лидером стал Волжский трубный завод (ВТЗ). Переходящий кубок коллективу предприятия вручили на церемонии открытия на ВТЗ современного центра управления охраной труда.
При конкурсной оценке предприятий учитывались динамика показателей травматизма, нештатных ситуаций на производстве, полученные награды в области охраны труда, темпы снижения уровня профессиональных заболеваний. ВТЗ продемонстрировал наилучшие показатели по данным критериям.
Конкурсная комиссия также отметила передовые практики ВТЗ по обеспечению промышленной безопасности, в том числе применение цифровых технологий при проверке знаний специалистов правил охраны труда и оформлении допусков к выполнению опасных работ, а также внедрение видеонаблюдения за выполнением работ.
– На предприятиях ТМК динамично меняются и совершенствуются подходы к системе управления промышленной безопасностью. Мы улучшаем условия труда, внедряем системы искусственного интеллекта, автоматизации и цифровизации. Проведение корпоративных конкурсов в этой области позволяет продемонстрировать и консолидировать эти практики, содействовать обмену опытом между предприятиями компании. Кроме того, такие состязания повышают вовлеченность персонала в процессы охраны труда и формируют у сотрудников еще более осознанное отношение к производственной безопасности, – отметил технический директор ТМК Борис Пьянков.
Конкурс на звание «Лучшая организация ТМК в области промышленной безопасности и охраны труда» учрежден в 2017 году. Его цель — постоянное совершенствование системы охраны труда и мотивация сотрудников к соблюдению требований безопасности.
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