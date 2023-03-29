Волгоградские выпускники смогут пройти предварительные прослушивания в ГИТИС онлайн





МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС проведут предварительные онлайн-прослушивания будущих актеров из Волгоградской области в рамках федерального творческого проекта «Поколение М». По итогам прослушиваний самые талантливые выпускники Волгоградской области будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

Мероприятия пройдут 20-21 апреля в онлайн-формате на цифровой платформе Webinar от МТС. Таланты поступающих из Волгоградской области оценит старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева.

Желающим принять участие в отборочных консультациях предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Выбранные произведения должны быть небольшими по объёму. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.Дополнительно на первой встрече с абитуриентами педагог может проверить музыкальность, чувство ритма и пластичность поступающих: предложить спеть песню на выбор, а также исполнить танец. Для участия в творческой встрече и отборочных испытаниях необходима предварительная регистрация. После регистрации каждый участник получит индивидуальное время и приглашение на консультацию.

— В Волгоградской области множество по-настоящему талантливых жителей. Здесь родились десятки актеров, музыкантов, певцов и комиков, которых сейчас знают не только в России, но и во всем мире. Среди них звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская, актер фильма «Аритмия» Александр Яценко, актриса Вера Сотникова. Это также подтверждается неоднократными победами юных жителей региона в творческих конкурсах образовательного проекта МТС «Поколение М». Наш проект с ГИТИСом в очередной раз показывает, как использование технологий экосистемы МТС способствует развитию доступной и качественной среды, а также дает шанс поступить в ведущий театральный ВУЗ страны детям из разных уголков страны, в том числе – из Волгоградской области, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.



