МегаФон ускорил интернет в Волгоградской области

Телеком 29.03.2023 10:17
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29.03.2023 10:17
Инженеры компании увеличили скорость мобильного интернета в массиве частных домов на севере города Фролово, куда приезжают туристы посмотреть на Храм святителя Николы Чудотворца. Церковь славится своей историей: она построена на месте одноименного старинного храма, который был разрушен в начале прошлого века.
Модернизация сети во Фролово позволила повысить качество связи и разогнать мобильный интернет. Так, после запуска новой базовой станции, трафик в сети оператора увеличился почти в 1,5 раза. В настоящее время средняя скорость мобильной передачи данных составляет 30 Мбит/с. Жителям стало удобнее и проще пользоваться сервисами, вызывать такси, смотреть фильмы и передачи в онлайн формате и без задержек заходить на Госуслуги.
Планируя развитие сети, МегаФон анализирует не только потребление мобильного трафика и его качество, но и на основе bigdata прогнозирует дальнейший рост нагрузки. Специалисты отмечают спад в летний период — сезон отпусков, и рост нагрузки зимой, в канун новогодних праздников. Также полученная информация позволяет определить места, где особо необходимо улучшение качества связи для абонентов.
— Мы продолжаем развивать и модернизировать инфраструктуру региона, которая напрямую влияет на местных жителей и на развитие туристического направления. Для нас важно, чтобы каждый мог оставаться на связи, общаться с близкими по видео, делиться снимками, событиями и новостями, — отмечает директор МегаФона в Волгоградской области Артём Филин.
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