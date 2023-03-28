Банк «Открытие» расширил возможности корпораций по управлению депозитами





В интернет-банке для корпоративных клиентов «Открытие-Бизнес Онлайн» представили витрину депозитов для комплексного управления ликвидностью с использованием цифровых сервисов.

Теперь клиенты на одном экране видят весь список открытых депозитов и могут быстро пополнить их нажатием одной кнопки (если такая опция предусмотрена продуктом). Кроме того, появилась возможность мгновенно переоформить закрытый депозит из классической линейки: «Классика», «Комфорт», «Гибкий» или «Овернайт».

Особый интерес для корпораций представляет блок с доходностью: данные наглядно отображаются в виде графика, а полный отчет по депозиту за выбранный период можно моментально скачать в формате excel и загрузить в 1С при необходимости.

– Витрина депозитов – важный проект банка по цифровизации услуг для крупного бизнеса. Она дает клиенту полный контроль над открытыми продуктами и доходностью, позволяет пополнять и пролонгировать депозиты онлайн, выгружать подробную отчетность в один клик. Управление свободной ликвидностью стало более удобным и прозрачным. Ранее мы представили сервис по подписанию онлайн-соглашения для подключения депозитов онлайн, и теперь процесс размещения полностью переведен в цифру, – рассказала Светлана Смирнова, вице-президент, лидер трайба «Транзакционный бизнес» корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».



