«Открытие Авто»: на покупку автомобилей с пробегом в феврале было потрачено более 382 млрд рублей





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам февраля 2023 года. Согласно результатам исследования, в последний месяц зимы россияне потратили на покупку подержанных машин 382,3 млрд рублей – на 10% больше, чем в январе (347,4 млрд рублей). При этом в феврале было куплено 394,3 тыс. автомобилей с пробегом – на 9% больше, чем месяцем ранее (361,1 тыс. шт.).

35% всех денег потрачено на автомобили в возрасте от 10 лет и старше

Больше всего денег в феврале ушло на более старые машины. Так, на автомобили в возрасте от 10 лет и старше в конце зимы было потрачено 134,6 млрд рублей, что составляет 35,2% от всей суммы денег. И это в точности равно показателю января.

На машины других возрастных категорий жители нашей страны потратили немного меньше средств, но в сопоставимых объемах. Если на автомобили в возрасте до 5 лет у них ушло 124,5 млрд рублей, то на машины категории «5 – 9 лет» – 123,2 млрд рублей. Это составляет 32,6% и 32,2% всей финансовой емкости рынка соответственно.

По объему затрат на «вторичке» лидерство сохраняют европейские и японские бренды

Свыше 70% всех денег потрачено в феврале на «европейцев» и «японцев». Так, за последний зимний месяц было куплено 114,5 тыс. подержанных японских автомобилей на сумму 128,1 млрд рублей (33,5% от общих затрат), а европейских – 95,1 тыс. машин на 146,5 млрд рублей (38,3% финансовой емкости вторичного рынка).

Третье место в структуре финансовой емкости вторичного рынка заняли корейские марки. На их долю пришлось 13,8%, что эквивалентно 52,9 млрд рублей. В денежном выражении они опережают российские бренды (27,4 млрд рублей), но в абсолютном уступают им (51,4 тыс. против 92,9 тыс. шт.).

Далее в рейтинге затрат следуют автомобили с пробегом американских марок: на покупку 31,5 тыс. таких машин ушло 21,1 млрд рублей. Наименьшей популярностью на «вторичке» пока пользуются «китайцы» (в феврале их было куплено 7,4 тыс. шт.), поэтому и денег на них тратится меньше (6,1 млрд рублей).

Также стоит отметить, что по сравнению с январем затраты увеличились по всем брендам. Сильнее всего это коснулось «американцев» (+13%), а наименее заметно – «китайцев» (+2%).

На подержанные SUV потрачено денег в 3,5 раза больше, чем на машины В-класса

Сегмент SUV остается крупнейшим по затратам на вторичном рынке. На машины В-класса россияне потратили в феврале 55,2 млрд рублей, а на SUV – 189,3 млрд рублей, т.е. в 3,5 раза больше. Таким образом, на долю кроссоверов и внедорожников пришлось около половины (49,5%) всей финансовой емкости вторичного рынка. При этом подержанные автомобили В-класса лидируют в абсолютном выражении: в феврале россияне приобрели их в количестве 133,7 тыс. единиц. Подержанных кроссоверов и внедорожников было куплено примерно на четверть меньше – 103,1 тыс. штук.

Среди других сегментов следует обратить внимание на автомобили С- и D-класса (42,4 млрд и 38,5 млрд рублей соответственно), доля каждого из которых превысила 10%. У остальных она находится ниже этой отметки, а в денежном выражении составляет менее 25 млрд рублей.

Нельзя не отметить и то, что в феврале затраты выросли по всем сегментам: наибольший прирост был отмечен в сегменте подержанных купе и кабриолеты (+24%), наименьший – по автомобилям с пробегом D-класса и SUV (+9%).

– В отличие от рынка новых автомобилей, где лидируют кроссоверы и внедорожники, на вторичном рынке они пока уступают по популярности машинам В-класса. Но за счет более высокой средней цены сегмент SUV первенствует в структуре финансовой емкости. Цена является важнейшим фактором развития рынка, что подтверждается при его делении на сегменты или страны происхождения марок. Например, дешевых отечественных автомобилей с пробегом покупается примерно на одном уровне с европейскими, но по объему затраченных средств они отстают от них в несколько раз, – отметили в пресс-службе «Открытие Авто».

– Несколько лет назад японские бренды были самыми популярными на рынке новых автомобилей в России. Также существенную долю на нем занимали и европейские марки. Со временем эти машины поменяли своих владельцев, и сейчас мы наблюдаем практически ту же картину – их высокую популярность на рынке автомобилей с пробегом. Поэтому и денег на покупку подержанных «европейцев» и «японцев» тратится больше, – пояснили в пресс-службе агентства «АВТОСТАТ».

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.