Сбербанк в Волгограде финансирует строительство крупной жилой застройки





При поддержке Сбербанка в Волгограде начато строительство нового жилого комплекса класса комфорт в Тракторозаводском районе. Общая площадь ЖК «Новый» составит 195 тысяч кв. метров. Финансирование осуществляется с использованием эскроу-счетов.





Проект предусматривает комплексную застройку переменной этажности и благоустройство территории вокруг. Ввод в эксплуатацию 1 очереди (47 тысяч кв. м жилья) запланирован на вторую половину 2024 года.





Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:

«С участием средств Сбербанка данный застройщик ведет строительство 4 новых домов в составе первой очереди жилого комплекса. Общая площадь строящихся квартир только в этом микрорайоне составит более 16 тысяч квадратных метров. Мы понимаем, что наша финансовая поддержка помогает строить больше жилья в Волгоградской области, решать социальные задачи региона».





Алексей Мацепуро, генеральный директор ООО «СЗ «Стройф»:

«Нашей основной целью является строительство комфортабельного жилья для волгоградцев. Поэтому самым главным в сотрудничестве с банком для нас является его надежность. Совместные проекты со Сбербанком позволяют нам не только своевременно вводить наши объекты в эксплуатацию, но и упрощать процедуру оформления квартир в собственность, что является большим плюсом для наших будущих покупателей».



