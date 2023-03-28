Инструктаж и тренировки: как водителей волгоградских скорых учат экстремальной езде без ДТП

Общество 28.03.2023 09:21
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28.03.2023 09:21
У 400 водителей скорой медицинской помощи, которые работают на подстанциях в Волгограде и Волжском, началась очередная учебная пора. Они повышают свою мастерство по безаварийному вождению в условиях, когда надо очень быстро, но аккуратно, а главное вовремя и без происшествий довезти пациента и бригаду врачей до места назначения.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «МТ-Сервис», которое с 1 января 2021 года по аутсорсингу обслуживает волгоградские «скорые», обучению водителей безаварийному вождению в организации уделяют особое внимание, а если ДТП все же произошло, то его причины детально разбираются и анализируются.
– По каждому ДТП у нас проводится служебная проверка с тщательным разбором ситуации. Приглашается водитель, который участвовал в этом ДТП. У нас есть специально оборудованный учебный класс, где проводятся эти разборы. Для этого используются съемки с видеорегистраторов, которыми оборудованы все наши машины, – рассказывает инженер по безопасности дорожного движения ООО «МТ-Сервис» Андрей Щукин.– Разбираются ошибки, кто виноват, почему виноват, как это можно было предусмотреть и предотвратить. С личным составом постоянно проводятся инструктажи, работа по безопасности дорожного движения.
Помимо регулярных инструктажей и тренингов один раз в 5 лет, согласно постановлению правительства России, все водители машин, оборудованных спецсигналами, обучаются по специальной программе.
Проводит его специализированная организация, в распоряжении которой есть класс контраварийной подготовки с тренажерами и площадка для практического вождения.
В учебном классе водители осваивают на тренажерах технику скоростного руления, которая необходима для предотвращения критической ситуации, связанной с заносом, вращением или опрокидыванием автомобиля.
Затем полученные на тренажерах навыки они закрепляют за рулем автомобиля на тренировочной площадке.
Медицинский персонал также принимает участие в практических занятиях для отработки действий в экстренных ситуациях, которые могут произойти на дороге.
Но и это еще не все. Раз в год все водители дистанционно проходят обучение по программе безопасности дорожного движения, где знакомятся со всеми изменениями в ПДД, проверяют свои знания в этой области. Учебный класс в ООО «МТ-Сервис» оборудован по всем стандартам и никогда не пустует.
Усиленная подготовка водительского состава принесла свои результаты. Если в 2021 году в Волгоградской области было 73 ДТП с участием машин скорой помощи, то в 2022-ом уже 57. Работа по снижению аварийности и повышению квалификации водительского состава скорой помощи идет постоянно.
К сведению:
ООО «МТ-Сервис» приглашает на работу водителей скорой помощи. Обращаться по телефонам 8 (8442) 70-00-04 или направлять резюме на адрес электронной почты assistant@mt-service.org
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