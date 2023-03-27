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Настойчивые и экономные: Tele2 изучила поведение клиентов на «Маркете»

Телеком 27.03.2023 13:29
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27.03.2023 13:29


Оператор выявил особенности поведения пользователей сервиса «Маркет», который позволяет клиентам продавать и покупать гигабайты, минуты и SMS. В 2022 году число пользователей площадки выросло на 12%, в Волгоградской области – на 11%.Всего за год абоненты купили на «Маркете» более 300 млн минут.
За 2022 год общее число пользователей «Маркета Tele2» в России выросло на 12%. Клиентов, выставляющих лоты на продажу, стало больше на 10%, а число покупателей увеличилось на 16%. В Волгоградской области рост общего числа пользователей составил 11%, а количество покупателей выросло на 8%.
Количество купленных лотов в 2022 году в целом по России увеличилось на 21%, а в Волгоградской области – на 11%. Вырученные средства поступили на счета абонентов, ими можно оплачивать услуги связи. Всего за прошлый год клиенты оператора купили на «Маркете» более 300 млн минут.

Активнее всего в прошлом году «Маркетом Tele2» пользовались в Москве, Челябинске, Иркутске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде: в этих регионах самая высокая доля клиентов, посещавших виртуальную торговую площадку. В продажах больше упорства проявили клиенты Tele2 из Ярославля, Иванова и Самары: они чаще других поднимали свои лоты в топ, чтобы повысить шансы на успешную сделку.
Главный «товар» площадки – мобильный интернет: лоты с гигабайтами стали самыми популярными у клиентов. За год средний размер выкупленного лота увеличился с 4,7 до 5,4 Гб. Экономнее всех оказались абоненты Tele2 в Хакасии, которые в среднем в течение года покупали больше гигабайтов. Больше других на продаже гигабайтов в абсолютном значении заработали абоненты Москвы. 
Исследование охватило пользователей «Маркета Tele2». Период исследования – 2022 год. «Маркет Tele2» – это онлайн-площадка, где абоненты оператора покупают и продают гигабайты, минуты и SMS из своих пакетов. Сервис доступен в приложении «Мой Tele2» и в личном кабинете на сайте оператора.
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