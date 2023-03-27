Экономика 27.03.2023 14:45
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27.03.2023 14:45
По итогам работы конкурсной комиссии федерального конкурса «Топ ЖК 2023» жилой комплекс «Колизей» признан «Лучшим жилым комплексом-новостройкой в Волгоградской области» в категории «Доступное жилье».
В этом году в отборе приняли участие 1 513 номинантов из 56 регионов России. Компетентное жюри, в составе 400 независимых экспертов, представляющих строительные объединения и научные институты России, в течение нескольких месяцев оценивали номинантов по более чем 130 параметрам отбора.
Эксперты оценили качество строительства, удобство расположение, развитость инфраструктуры, работу профессиональной управляющей компании, применяемые материалы и технологию строительства. Отдельно был принят во внимание проект «Парка отдыха и туризма» общей площадью свыше 34 га, реализуемого при поддержке Администрации Волгоградской области. Первая часть проекта – аквапарк «Акватория» уже успешно введён в эксплуатацию и готовится начать свой 3-й сезон.
Из Волгограда вместе с жилым комплексом «Колизей» в конкурсе участвовали ЖК «Квартал», «Родниковая Долина», «Комарово», «Новый Свет» и другие. В финал отбора были допущены семь из них.
Жилой комплекс «Колизей» — проект комплексного освоения территории по ул. Санаторная, реализуемый Ассоциацией компаний Торгово-промышленная группа «БИС» с 2011 года. В настоящий момент на территории застройки возведены и полностью введены вэксплуатацию 46 домов переменной этажности, общей площадью свыше 280 000 кв.м. В В жилом микрорайоне проживает свыше 40 000 человек.
На территории жилого комплекса введены в эксплуатацию и функционируют мультифункциональный спортивный комплекс, сельскохозяйственная ярмарка «Санаторная», детский сад на 260 чел., объездная широкополосная автомобильная дорога по ул. Пожарского, средняя школа на 800 чел., собственный фитнес-клуб «Реформа», авиамодельный клуб «Санаторный» и многое другое.
В стадии активного возведения находится центральный бульвар общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Он включает зоны активного и тихого отдыха, каскадный фонтанный комплекс, и мемориальный памятник, посвящённый строителям города.
— Планы по освоению участка рассчитаны до 2030 года. Реализация проекта позволит жилому комплексу «Колизей» стать одним из наиболее развитых и комфортных к проживанию жилых комплексов не только в регионе, но и в России в целом, — уверены застройщики.
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