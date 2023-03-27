Экономика

ЖК «Колизей» стал лучшим в категории «Доступное жилье» на конкурсе «Топ ЖК 2023»

Экономика 27.03.2023 14:45
0
27.03.2023 14:45


По итогам работы конкурсной комиссии федерального конкурса «Топ ЖК 2023» жилой комплекс «Колизей» признан  «Лучшим жилым комплексом-новостройкой в Волгоградской области» в категории «Доступное жилье».
В этом году в отборе приняли участие 1 513 номинантов из 56 регионов России. Компетентное жюри, в составе 400 независимых экспертов, представляющих строительные объединения и научные институты России, в течение нескольких месяцев оценивали номинантов по более чем 130 параметрам отбора. 
Эксперты оценили качество строительства, удобство расположение, развитость инфраструктуры, работу профессиональной управляющей компании, применяемые материалы и технологию строительства. Отдельно был принят во внимание проект «Парка отдыха и туризма» общей площадью свыше 34 га, реализуемого при поддержке Администрации Волгоградской области. Первая часть проекта – аквапарк «Акватория» уже успешно введён в эксплуатацию и готовится начать свой 3-й сезон. 
Из Волгограда вместе с жилым комплексом «Колизей» в конкурсе   участвовали ЖК «Квартал», «Родниковая Долина», «Комарово», «Новый Свет» и другие. В финал отбора были допущены семь из них.
Жилой комплекс «Колизей» — проект комплексного освоения территории по ул. Санаторная, реализуемый Ассоциацией компаний Торгово-промышленная группа «БИС» с 2011 года. В настоящий момент на территории застройки возведены и полностью введены вэксплуатацию 46 домов переменной этажности, общей площадью свыше 280 000 кв.м. В В жилом микрорайоне проживает свыше 40 000 человек.

На территории жилого комплекса введены в эксплуатацию и функционируют мультифункциональный спортивный комплекс, сельскохозяйственная ярмарка «Санаторная», детский сад на 260 чел., объездная широкополосная автомобильная дорога по ул. Пожарского, средняя школа на 800 чел., собственный фитнес-клуб «Реформа», авиамодельный клуб «Санаторный» и многое другое. 
В стадии активного возведения находится центральный бульвар общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Он включает зоны активного и тихого отдыха, каскадный фонтанный комплекс, и мемориальный памятник, посвящённый строителям города. 
Планы по освоению участка рассчитаны до 2030 года. Реализация проекта позволит жилому комплексу «Колизей» стать одним из наиболее развитых и комфортных к проживанию жилых комплексов не только в регионе, но и в России в целом, — уверены застройщики. 
Реклама. ООО «СЗСтройсервис»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:09
Экономика 21.09.2023 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.09.2023 09:38
Экономика 21.09.2023 09:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:24
Житель Волжского за ночь «околпачил» четверых автовладельцевСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области исчезнет сельское поселениеСмотреть фотографии
12:35
Успейте приобрести OMODA с выгодой до 360 000 рублей в OMODA КЛЮЧАВТО ВолгоградСмотреть фотографии
12:09
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМСмотреть фотографии
11:51
Губернатор приграничной Ростовской области Голубев пришел в волгоградский храмСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде вскрыли мошенничество при сохранении здания ЦУМаСмотреть фотографии
11:32
Суд постановил начать ликвидацию заваленного отходами с волгоградской свалки пруда-накопителяСмотреть фотографии
11:23
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардовСмотреть фотографии
10:45
Сальто Daewoo после столкновения с маршруткой на юге Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запускуСмотреть фотографии
09:52
От хаоса к порядку: в Волгограде появились идеальные мусоркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Долги волгоградских садоводов тревожат энергетиков накануне зимыСмотреть фотографии
09:29
Из-за уральского щебня перенесли сроки открытия СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:19
«Нет пассажиров и денег»: жители Михайловки требуют вернуть муниципальный транспортСмотреть фотографии
09:01
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеровСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградской области Renault после ДТП вылетел с дороги и загорелсяСмотреть фотографии
08:01
В селе под Волгоградом бешеная лисица заразила собакуСмотреть фотографии
21:59
Вся улица в кипятке. В Волгограде случайно повредили трубу с горячей водойСмотреть фотографии
21:23
«Не хватило класса»: «Динамо-Синара» в Волгограде уступило лидеру Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
21:18
Волгоградским чиновникам и депутатам разрешили «нечаянную» коррупциюСмотреть фотографии
20:29
Тучи мошки заполонили дворы в Дзержинском районе Волгограда: видеоСмотреть фотографии
20:08
«Я нес Чарли на руках»: волгоградец ищет видео с отравившим его пса догхантеромСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде взяли штурмом микроавтобус с условными террористамиСмотреть фотографии
18:13
ЕР рекомендовала Колесникова на пост спикера гордумы ВолгоградаСмотреть фотографии
17:48
Теперь с гимном «Ротора»»: на Волгоград Арене вводят новое правило для болельщиковСмотреть фотографии
17:26
В Волгоградской области столкнулись КАМАЗ и легковушкаСмотреть фотографии
16:41
Под Волгоградом бухгалтер техникума перечислила сыну и дочке 23 млн за фейковую работуСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде осудили контрактника за уклонение от службы в период мобилизацииСмотреть фотографии
16:08
Кадыров рассказал Собчак о желании волгоградца Никиты Журавеля принять исламСмотреть фотографии
15:56
Талантливым волгоградским студентам открылись новые перспективыСмотреть фотографии
 