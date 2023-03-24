Общество

«Час Земли» обойдет Волгоград стороной из-за организатора-иноагента

Общество 24.03.2023 14:06
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24.03.2023 14:06



Экологическая акция «Час Земли» в этом году в России пройдет в онлайн-формате. Как сообщил сегодня, 24 марта, журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции, так как организация, которая ее проводит, включена в реестр иностранных агентов. 
Не будет мероприятий по отключению подсветки главных архитектурных сооружений и в Волгограде.
Напомним, что Россия принимала участие в этой акции, начиная с 2009 года. Ее суть заключается в том, чтобы привлечь внимание землян к экологическим проблемам планеты. Ежегодно в рамках этой акции неравнодушные к будущему планеты волгоградцы на 60 минут переставали пользоваться электричеством: выключали освещение и электроприборы. Гасили в городе и подсветку ключевых объектов, таких как монумент «Родина-мать» на Мамаевом кургане и построенный к ЧМ-2018 стадион «Волгоград Арена».
Организатором акции выступает Всемирный фонд дикой природы (WWF)*, который 10 марта признан Минюстом России иностранным агентом. 22 марта эта организация объявила, что акция «Час Земли» в России пройдет в онлайн-формате, поэтому мероприятий в рамках акции проводиться не будет.
* Организация, выполняющая функции иноагента в России.

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