«Час Земли» обойдет Волгоград стороной из-за организатора-иноагента









Экологическая акция «Час Земли» в этом году в России пройдет в онлайн-формате. Как сообщил сегодня, 24 марта, журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции, так как организация, которая ее проводит, включена в реестр иностранных агентов.

Не будет мероприятий по отключению подсветки главных архитектурных сооружений и в Волгограде.

Напомним, что Россия принимала участие в этой акции, начиная с 2009 года. Ее суть заключается в том, чтобы привлечь внимание землян к экологическим проблемам планеты. Ежегодно в рамках этой акции неравнодушные к будущему планеты волгоградцы на 60 минут переставали пользоваться электричеством: выключали освещение и электроприборы. Гасили в городе и подсветку ключевых объектов, таких как монумент «Родина-мать» на Мамаевом кургане и построенный к ЧМ-2018 стадион «Волгоград Арена».

Организатором акции выступает Всемирный фонд дикой природы (WWF)*, который 10 марта признан Минюстом России иностранным агентом. 22 марта эта организация объявила, что акция «Час Земли» в России пройдет в онлайн-формате, поэтому мероприятий в рамках акции проводиться не будет.

* Организация, выполняющая функции иноагента в России.



