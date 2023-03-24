В феврале индекс деловой активности МСБ вышел в зону уверенного роста





Индекс RSBI по итогам февраля 2023 года составил 53,9 пункта, что говорит об уверенном росте деловой активности малого и среднего бизнеса, чему способствовало дальнейшее улучшение показателей компонент или их сохранение на высоком уровне.

Компонента Продажи находится в зоне спада, но продолжает расти четвертый месяц подряд. Компонента Кадры достигла максимума с лета 2021 года, компонента Кредиты обновила пиковые значения. Компонента Инвестиции не изменилась по сравнению с прошлым месяцем, оставаясь в зоне роста.

– Деловая активность малого и среднего бизнеса в феврале усилила рост, продемонстрировав максимальные показатели с августа прошлого года. Это отражает оживление в экономике страны в целом и говорит о позитивных ожиданиях предпринимателей на ближайшее будущее. Именно оптимизм становится драйвером роста показателей Индекса RSBI, расширения бизнеса и устойчивого спроса на кредиты, – сказал Кирилл Тихонов, вице-президент-заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.



