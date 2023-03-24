Банк «Открытие» получил шесть наград международной премии «Хрустальная гарнитура 2023»

Экономика 24.03.2023 11:26
0
24.03.2023 11:26
В Москве объявлены результаты 19-го сезона Международной программы CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура и конкурса профессионального мастерства «Оператор Года». Эксперты банка «Открытие» получили награды в шести номинациях премии.
Третий год подряд специалисты управления претензионной работы банка становятся победителями в номинации «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями».
Директор ульяновского Центра обслуживания и продаж физических лиц Марина Казакова победила в номинации «Лучший руководитель клиентского сервиса». В этой номинации банк «Открытие» также получает награду третий год подряд.
«Командным лидером года» стал Александр Лях, руководитель одной из команд Отдела обслуживания юридических лиц Центра Sky Office.
Специальный приз в номинации «Оператор года» получила Наиля Марданова, главный менеджер по сервисному обслуживанию Центра Sky Office.
Высокой оценки жюри в номинации «Лучшая практика аналитики, изучения и понимания клиентов» удостоилась команда Виктории Рыбаковой - отдел аудита качества.
Высокое одобрение жюри в номинации «Продавец года» получил Сергей Бадиков, лидер одной из команд Отдела привлечения и развития клиентов Центра Sky Office.
«Награды, полученные специалистами банка в командных и личных номинациях за работу в 2022 году имеют для нас особое значение и подтверждают высокий профессионализм в области дистанционного взаимодействия с клиентами и сервисами», - отметил Михаил Медведев, старший вице-президент, директор Департамента клиентского обслуживания и продаж банка «Открытие».
Международная программа номинирования CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура проводится ежегодно с 2005 года и учреждена Сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru). «Хрустальная гарнитура» считается «Оскаром» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМ27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запуску27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеров27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичам25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплате25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Росстат: доходы жителей Волгоградской области выросли до 30978 рублей24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 года23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на солярку21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
«Открытие Авто»: темпы роста параллельного импорта в августе замедлились21.09.2023 11:09
Экономика 21.09.2023 11:09
Волгоградская область по площади посевов картофеля выбилась в лидеры России21.09.2023 09:38
Экономика 21.09.2023 09:38