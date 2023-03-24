Банк «Открытие» получил шесть наград международной премии «Хрустальная гарнитура 2023»





В Москве объявлены результаты 19-го сезона Международной программы CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура и конкурса профессионального мастерства «Оператор Года». Эксперты банка «Открытие» получили награды в шести номинациях премии.

Третий год подряд специалисты управления претензионной работы банка становятся победителями в номинации «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями».

Директор ульяновского Центра обслуживания и продаж физических лиц Марина Казакова победила в номинации «Лучший руководитель клиентского сервиса». В этой номинации банк «Открытие» также получает награду третий год подряд.

«Командным лидером года» стал Александр Лях, руководитель одной из команд Отдела обслуживания юридических лиц Центра Sky Office.

Специальный приз в номинации «Оператор года» получила Наиля Марданова, главный менеджер по сервисному обслуживанию Центра Sky Office.

Высокой оценки жюри в номинации «Лучшая практика аналитики, изучения и понимания клиентов» удостоилась команда Виктории Рыбаковой - отдел аудита качества.

Высокое одобрение жюри в номинации «Продавец года» получил Сергей Бадиков, лидер одной из команд Отдела привлечения и развития клиентов Центра Sky Office.

«Награды, полученные специалистами банка в командных и личных номинациях за работу в 2022 году имеют для нас особое значение и подтверждают высокий профессионализм в области дистанционного взаимодействия с клиентами и сервисами», - отметил Михаил Медведев, старший вице-президент, директор Департамента клиентского обслуживания и продаж банка «Открытие».

Международная программа номинирования CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура проводится ежегодно с 2005 года и учреждена Сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru). «Хрустальная гарнитура» считается «Оскаром» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.

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