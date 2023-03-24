Банк «Открытие» получил шесть наград международной премии «Хрустальная гарнитура 2023»

Экономика 24.03.2023 11:26
0
24.03.2023 11:26
В Москве объявлены результаты 19-го сезона Международной программы CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура и конкурса профессионального мастерства «Оператор Года». Эксперты банка «Открытие» получили награды в шести номинациях премии.
Третий год подряд специалисты управления претензионной работы банка становятся победителями в номинации «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями».
Директор ульяновского Центра обслуживания и продаж физических лиц Марина Казакова победила в номинации «Лучший руководитель клиентского сервиса». В этой номинации банк «Открытие» также получает награду третий год подряд.
«Командным лидером года» стал Александр Лях, руководитель одной из команд Отдела обслуживания юридических лиц Центра Sky Office.
Специальный приз в номинации «Оператор года» получила Наиля Марданова, главный менеджер по сервисному обслуживанию Центра Sky Office.
Высокой оценки жюри в номинации «Лучшая практика аналитики, изучения и понимания клиентов» удостоилась команда Виктории Рыбаковой - отдел аудита качества.
Высокое одобрение жюри в номинации «Продавец года» получил Сергей Бадиков, лидер одной из команд Отдела привлечения и развития клиентов Центра Sky Office.
«Награды, полученные специалистами банка в командных и личных номинациях за работу в 2022 году имеют для нас особое значение и подтверждают высокий профессионализм в области дистанционного взаимодействия с клиентами и сервисами», - отметил Михаил Медведев, старший вице-президент, директор Департамента клиентского обслуживания и продаж банка «Открытие».
Международная программа номинирования CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура проводится ежегодно с 2005 года и учреждена Сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru). «Хрустальная гарнитура» считается «Оскаром» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.
erid:4CQwVszH9pSXrE7LfrB
В феврале индекс деловой активности МСБ вышел в зону уверенного роста24.03.2023 13:03
Экономика 24.03.2023 13:03
«Росгосстрах» признан легендарным брендом России24.03.2023 09:39
Экономика 24.03.2023 09:39
В 2022 году более 55 тысяч предпринимателей Поволжья открыли расчетный счёт в Сбере24.03.2023 09:32
Экономика 24.03.2023 09:32
В Поволжье 111 тысяч предпринимателей пользуются дебетовыми бизнес-картами Сбера24.03.2023 09:31
Экономика 24.03.2023 09:31
Долги по зарплате в Волгоградской области выросли до 11,8 миллиона рублей24.03.2023 07:30
Экономика 24.03.2023 07:30
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» вводит систему непрерывных улучшений23.03.2023 18:06
Экономика 23.03.2023 18:06
В Поволжье портфель девелоперов жилья в Сбербанке вырос в 1,5 раза23.03.2023 17:14
Экономика 23.03.2023 17:14
В 2022 году около 40,6 тыс. представителей малого и микробизнеса стали новыми клиентами Сбербанка в Поволжье23.03.2023 17:09
Экономика 23.03.2023 17:09
Участники форума «Образование - 2023» познакомились с новым ассортиментом от оператора питания ООО «Виво Маркет»23.03.2023 16:14
Экономика 23.03.2023 16:14
В Волгоградской области подешевели помидоры и огурцы23.03.2023 15:49
Экономика 23.03.2023 15:49
В 2022 жители Поволжья совершили 2,9 млн транзакций по всем сервисам Sberpay23.03.2023 15:11
Экономика 23.03.2023 15:11
Портфель вкладов населения в Сбербанке вырос на 7%23.03.2023 15:03
Экономика 23.03.2023 15:03
ВТБ: выдачи госипотеки выросли на 60%23.03.2023 14:39
Экономика 23.03.2023 14:39
В 2022 году жители Поволжья оформили 10,5 тысяч сделок по ипотеке с господдержкой от Сбера23.03.2023 14:32
Экономика 23.03.2023 14:32
В Волгограде банкротят завод стальных конструкций за налоговый долг в 41 миллион рублей23.03.2023 11:49
Экономика 23.03.2023 11:49