«Росгосстрах» признан легендарным брендом России

Экономика 24.03.2023 09:39
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24.03.2023 09:39
Компания «Росгосстрах» вошла в число победителей конкурса «50 легендарных брендов нашей страны». Объявленный самой популярной газетой страны «Комсомольская правда» конкурс брендов, уверенно шагнувших из Советского Союза в современную Россию, длился более полугода. За это время за горячо любимые всеми бренды проголосовали более 4 млн россиян. По итогам народного голосования определились победители, получившие наибольшее число голосов читателей газеты. Церемония награждения прошла 22 марта в Москве.
Поздравляя «Росгосстрах», ведущий церемонии отметил, что звание «Легендарный бренд» присваивается старейшей страховой компании в России, которая является правопреемником Госстраха СССР, основанного в 1921 году, и в позапрошлом году отметила свой 100-летний юбилей.
Современный «Росгосстрах» — это огромный спектр страховых продуктов как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов, включая страхование здоровья, имущества, автомобилей и т.д. Под надежной страховой защитой «Росгосстраха» находятся миллионы клиентов и сотни тысяч компаний. Является самым узнаваемым страховым брендом в России (93% опрашиваемых людей ответили, что знают «Росгосстрах») и работает в каждом уголке страны – в 83 регионах.
Антон Гамов, директор департамента поддержки агентских и офисных продаж СК «Росгосстрах», принимая награду и благодаря публику за высокую оценку бренда, подчеркнул: «Звание «Легендарный бренд» не только приятно каждому сотруднику и страховому агенту, работающему в «Росгосстрахе», но и большая ответственность перед общественностью и своего рода кредит доверия на годы вперед».
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