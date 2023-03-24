В Поволжье 111 тысяч предпринимателей пользуются дебетовыми бизнес-картами Сбера

Экономика 24.03.2023 09:31
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24.03.2023 09:31
По итогам 2022 года в регионах Поволжья Сбербанк отмечает рост спроса на дебетовые бизнес-карты среди предпринимателей. Так в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях на 27% выросло количество клиентов, пользующихся дебетовой бизнес-картой – на конец прошлого года их количество составило около 111 тыс. человек.Об этом стало известно в ходе итоговой пресс-конференции Поволжского банка ПАО Сбербанк.
Выросло и количество самих карт – по сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 25% и составило более 137 тыс. карт. При этом предприниматель может завести несколько карт, которыми смогут пользоваться другие сотрудники компании, а руководитель сможет устанавливать лимиты и контролировать траты.
Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«Клиенты Сбербанка в Поволжье давно оценили удобство дебетовых бизнес-карт, поэтому их популярность постоянно растёт.Это говорит о том, что бизнес-карты стали действительно рабочим механизмом, которым бизнесмены активно пользуются. К тому же бизнес-карты позволяют предпринимателям значительно экономить своё время. Можно сделать несколько карт, которыми смогут пользоваться сотрудники, что позволит делегировать часть полномочий по текущим задачам и сосредоточиться на развитии своего бизнеса».
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