



На состоявшейся сегодня пресс-конференции при подведении итогов работы за 2022 год топ-менеджеры Поволжского банкаСбербанка отметили, что в 2022 году Сбербанк выбрали 41,2 тыс. новых клиентов, из которых 40,6 тыс. — это клиенты сегмента «малый и микробизнес».

Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Сбербанк является надёжным банком и партнёром и поддерживает своих клиентов, предлагая им новые решения для бизнеса. Начинающим предпринимателям доступен ряд инструментов и продуктов, которые признаны облегчить запуск собственного дела. «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» — это один из сервисов, который предоставляется начинающим предпринимателям в рамках комплексной программы «Бизнес-старт». Она помогает сделать все шаги, которые необходимо предпринять при запуске нового бизнеса».







