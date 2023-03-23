Участники форума «Образование - 2023» познакомились с новым ассортиментом от оператора питания ООО «Виво Маркет»
Экономика 23.03.2023 16:14
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23.03.2023 16:14
Стенд компании своими аппетитными пончиками, кексами и турноверами привлек особое внимание посетителей выставки, которые смогли продегустировать новинки буфетной продукции прямо на месте.
– Мы хорошо знаем продукцию компании и регулярно ее покупаем у нас в Мед университете. Моя любимая позиция мини-пицца - очень сытно и вкусно, – поделилась студентка ВолгГМУ Татьяна Беликова.
– Мне нравится покупать круассаны и маффины от «Виво Маркет», которые продаются у нас в школе. Но и горячие завтраки я и мои друзья тоже покупаем в школьной столовой. Мы знаем, что всегда можем вкусно перекусить на переменах, – рассказала старшеклассница одной из школ города Алина Скоробогатова.
Среди образцов горячего школьного питания были представлены наиболее полюбившиеся ученикам рационы из льготного меню и меню за родительскую плату, а также «горячие» новинки, которые только планируется ввести в школьный рацион. Среди них блюдо «Колдуны», разработанное технологами компании под запрос школьников. «Колдуны» от «Виво Маркет» – это особым образом приготовленное куриное филе под «шубой» из овощей и сыра.
Компания «Виво Маркет» – оператор региона, который при разработке рациона для школьников опирается, в первую очередь, на мнение потребителя. Так в сентябре 2022 г на основе опроса учащихся школ и при участии старшеклассников – активистов городского конкурса «Решаем сами», было предложено новое меню за родительскую плату, в которое вошли блюда разработанные финалистами этого конкурса.
Сейчас оператор питания снова готов обновлять ассортимент и разработал новое меню за родительскую плату, которое будет запущено в некоторых школах города уже в апреле. Основным критерием для выбора блюд стал опрос школьников, который показал, что большинство детей хотят расширить рацион за счет мясных блюд с гарниром. Познакомиться со школьным меню можно на сайте Школьное питание
Напомним, выставка «Образование - 2023» проходит в Волгограде 22-23 марта. Это крупнейший проект Южного федерального округа, являющийся площадкой для профессионального общения и обмена опытом участников образовательного процесса. Компания «Виво Маркет» была представлена на форуме, как флагман социального питания региона. Сейчас «Виво Маркет» организует завтраки и обеды более чем на 320 социальных (школы, детские сады), а также коммерческих объектах. Кроме того, компания является поставщиком продукции на пищеблоки больниц, ПНИ, колледжей и техникумов. Ежедневно продукты от «Виво Маркет» получают порядка 70 тысяч человек.
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