Общество

Трассу Волгоград-Калмыкия назвали одной из самых красивых для автопутешествий по России

Общество 23.03.2023 15:43
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23.03.2023 15:43


Участок автомобильной трассы Р-22 «Каспий» между Волгоградом и Калмыкией вошел в число самых красивых маршрутов для автопутешествий. Об этом рассказало издание lenta.ru, проанализировав данные сервиса по бронированию отелей МТС Travel, входящего в экосистему МТС.
Волгоградцы могут отправиться в автомобильную поездку по трассе Волгоград-Калмыкия, которую эксперты включили в подборку самых красивых и интересных маршрутов в южной части России. Протяженность трассы от Волгограда до Элисты составляет около 300 километров и проходит вдоль степи, которая особенно живописна весной.
В апреле – мае степь покрывает ковер краснокнижных тюльпанов Шренка и Биберштейна, которые распространены в основном на юге России. Калмыкия является главным местом произрастания этих цветов и ежегодно в период цветения в республике проводится фестиваль тюльпанов. Кроме того, в Калмыкии также можно посетить множество интересных буддистских храмов, например, Золотую обитель Будды Шакьямуни, Тантрический монастырь Владыки Зонкавы, старый хурул Сякюсн-сюме.
Средняя стоимость номера в гостиницах Элисты этой весной составит 3900 рублей, отмечают эксперты. Цены начинаются от 1300 рублей.
Также в число самых красивых и интересных автомаршрутов по России вошли трасса «Кола» из Санкт-Петербурга в Мурманск, из Москвы в Тверскую и Тульскую область и из Москвы до Кондуков или Романцевских гор, а также «Чуйский тракт», который тянется из Новосибирска до границы с Монголией.

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