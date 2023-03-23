Общество

Почти треть жителей ЮФО готовы взять кредит на ремонт

Общество 23.03.2023 11:46
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23.03.2023 11:46


Большинство жителей Южного федерального округа планируют в ближайшие полгода-год провести ремонт в своем доме или квартире и потратить на это не более 300 тыс рублей. 88% заметили рост стоимости стройматериалов за последний год. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».
78% опрошенных собираются делать домашний ремонт до конца 2023 года (46% скорее да, 32% определенно да). 13% не планируют ремонт (11% скорее нет, 2% определенно нет). 9% затруднились ответить на этот вопрос.
У 41% не изменились планы на ремонт за последний год: из них 30% собирались ремонтировать жилье и сделали это, а 11% не собирались и не ремонтировали. 28% изменили свои планы и вынуждены были сократить расходы на ремонт или сделать его проще. Еще 20% вообще отказались от намеченного ремонта. А 11% опрошенных под влиянием рыночной ситуации наоборот решили сделать ремонт, хотя не планировали.
22% опрошенных планируют расходы на ремонт в сумме не более 30 тысяч рублей. 38% рассчитывают уложиться в 30-100 тысяч, 27% оценивают бюджет возможного ремонта в 100-300 тысяч рублей, 12% - в 300-500 тысяч рублей. Еще 1% готовы потратить на ремонт свыше 500 тысяч рублей.
Во время ремонта все больше россиян задумываются о страховании квартиры или дома, чтобы не рисковать средствами, вложенными в благоустройство жилья, — прокомментировала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова. — Самый массовый страховой случай для квартир, независимо от региона, – залив и протечки. В 2022 году «Росгосстрах» в каждый рабочий день возмещал клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 7,7 млн рублей. Все больше страховых случаев по договорам страхования жилья урегулируется дистанционно, когда хозяин может сам осмотреть повреждения и направить фото и необходимые документы в страховую компанию по электронной почте.

57% опрошенных не ощутили дефицита качественных стройматериалов и товаров для ремонта в последние месяцы (45% скорее нет, 12% определенно нет). По мнению 22%, дефицит качественных стройматериалов и товаров для ремонта уже заметен. 21% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Только 2% южан считают, что стоимость материалов для ремонта за последний год не изменилась. По мнению 20%, товары для ремонта за год подорожали на 5-10%, еще 27% полагают, что на 10-20%. По личным оценкам 26% опрошенных, «ремонтная» инфляция составила 20-30%, а 20% и вовсе считают, что материалы для ремонта за последний год подорожали более чем на 30%. Еще 6% затруднились с ответом.
29% готовы взять кредит на ремонт в будущем (5% определенно да, 24% скорее да). При этом 51% не намерены брать кредиты на ремонт (33% скорее нет, 18% определенно нет). Каждый пятый (20%) затруднились ответить на этот вопрос.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 10-17 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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