Телеком 22.03.2023 14:55
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22.03.2023 14:55
«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения на базе защищенных оптических каналов связи все аудитории для досрочной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проходит с 20 марта по 10 апреля. В каждом помещении установлено не менее двух камер видеонаблюдения — всего свыше 10 тыс. устройств в 300 пунктах проведения экзаменов (ППЭ).
Государственные экзамены в 2023 году пройдут в три этапа: досрочный (до 10 апреля), основной (с 26 мая по 20 июня), дополнительный (с 6 по 12 сентября), в каждом периоде предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Перед досрочным периодом «Ростелеком» смонтировал камеры наблюдения в 5,3 тыс. аудиторий ППЭ и региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий. Охват аудиторий видеонаблюдением составил 100%.
Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне.
Видео из аудиторий транслируется в режиме онлайн на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Все видеозаписи ЕГЭ хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» в течение разного времени в зависимости от требований региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 31 марта 2024 года. Для повышения надежности запись дополнительно ведется на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере.
Нарушения в ходе проведения экзаменов досрочного периода контролируют свыше 1 200 федеральных и региональных наблюдателей, а также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 230 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий.
— Система видеонаблюдения “Ростелекома” вкупе с искусственным интеллектом обеспечивают максимальную объективность оценки экзаменов.Такой контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи и проверки ЕГЭ максимально прозрачным и объективным. За годы работы система уже показала высокую надежность и стабильность, — сказал директор проектного офиса национальных программ «Ростелекома» Кирилл Шишкин. — В дни проведения государственных экзаменов наши специалисты круглосуточно следят за работой системы видеонаблюдения, ведут техническую поддержку портала “Смотри ЕГЭ” и его защиту от DDoS-атак. Для поддержки пользователей портала мы организовали бесплатную горячую линию.
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