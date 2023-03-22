Экономика

Банк «Открытие» начал выдавать автокредиты на автомобили Kaiyi

Экономика 22.03.2023 13:20
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22.03.2023 13:20


В «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») стартовали выдачи автокредитов на покупку автомобилей нового китайского бренда Kaiyi, объявившего о начале продаж в России. Получить заемные средства на приобретение седана возможно по ставке от 9,9% годовых в рублях как рамках программы залогового автокредитования на новые авто, так и в рамках тарифа «Промо Китай». Наилучшие кредитные условия будут доступны при оформлении страхования транспортного средства и подключении опции «ставка автомобилиста».
Первый автокредит выдан на модель Kaiyi E5 российского производства в официальном дилерском центре «АвтоСпецЦентр Kaiyi Внуково», являющемся партнером банка.
В банке «Открытие» оформить автокредит на покупку Kaiyi по программе «Промо Китай» клиенты могут на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%.  Программа входит в тройку наиболее выгодных по условиям автокредитования на китайские машины (по версии Банки.ру) и распространяется на 16 брендов из КНР (Chery, Exeed, Changan, Dongfeng, FAW, GAC, Geely, Great Wall, Haval, Hongqi, JAC, Kaiyi, Omoda, Skywell, Tank и Voyah). В рамках залогового кредитования на новые автомобили в банке «Открытие» при аналогичных сроках и сумме первоначальный взнос может составить от 0% до 20%.  Ставки по программам стартуют от 9,9% годовых в рублях.
Производителем марки Kaiyi в РФ является калининградский завод «АВТОТОР», один из стратегических клиентов нашего банка в направлении автобизнеса. Фактически Kaiyi E5 – это единственный выпускаемый сейчас в нашей стране седан сегмента С, появление которого с учетом озвученных ценовых параметров будет положительно воспринято российскими автовладельцами, — отметила директор департамента развития продаж автобизнеса «Открытие Авто» Ольга Габеева.Спрос на китайские автомобили продолжает планомерно расти. Если в 2022 каждый восьмой автокредит на новые автомобили оформлялся в банке «Открытие» на бренды китайских марок, то в первые месяцы 2023 года — уже каждый шестой. И мы активно продолжим развивать это направление, разрабатывая специальные программы во всех сегментах, от массовых до премиальных.
Седаны калининградского производства адаптированы к российским условиям эксплуатации, в частности, у них модернизированная подвеска, установлены фетровые подкрылки, усиленная шумоизоляция задней части салона и имеется подогрев передних сидений. Специально для сурового российского климата проводится дополнительная обработка днища и порогов специальным антикоррозийным составом в условиях завода-изготовителя. Цена автомобиля с турбомотором объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. и вариатором в топовой комплектации составляет 1,959 млн рублей, — рассказал подробнее о параметрах автомобиля директор по продажам Каи Рус Дмитрий Иванов.
Группа компаний АвтоСпецЦентр открыла первый в России дилерский центр KAIYI.  Уверены, что новая марка будет пользовать спросом со стороны наших клиентов, которые оценят также привлекательные кредитные условия покупки автомобилей. Так, к примеру, по программам «Открытие Авто» седан Kaiyi E5 можно приобрести в том числе и без первоначального взноса. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг, — прокомментировал Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК АвтоСпецЦентр.

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