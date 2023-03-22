Экономика 22.03.2023 12:55
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22.03.2023 12:55
Клиенты банка «Открытие» теперь могут оформить кредит наличными на любые цели по ставке от 4% годовых. Это одно из наиболее выгодных предложений на российском рынке потребительских кредитов.
Уже сегодня клиенты могут получить в «Открытии» сумму до 5 млн рублей на любые цели, в том числе для рефинансирования действующих кредитов.
При оформлении кредита заемщик получает дебетовую карту Opencard с бесплатным обслуживанием и кешбэком, которым можно компенсировать часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки. Для получения кредита не обязательно приходить в отделение банка — дебетовая карта с начисленной суммой может быть бесплатно доставлена в любое удобное заемщику место.
Кредит наличными банка «Открытие» признан потребительским кредитом года — 2022 по версии крупнейшего финансового маркетплейса России Банки.ру. Также кредит наличными банка неоднократно признавался одним из лучших на российском финансовом рынке по совокупности ценовых и неценовых условий в рейтингах финансового маркетплейса Выберу.ру.
Подать заявку на кредит можно как в офисе «Открытия», так и онлайн, решение банк примет за 3 минуты. Подробнее ознакомиться со всеми условиями и оформить кредит можно на сайте банка.
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