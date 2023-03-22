Экономика 22.03.2023 12:55
0
22.03.2023 12:55
Клиенты банка «Открытие» теперь могут оформить кредит наличными на любые цели по ставке от 4% годовых. Это одно из наиболее выгодных предложений на российском рынке потребительских кредитов.
Уже сегодня клиенты могут получить в «Открытии» сумму до 5 млн рублей на любые цели, в том числе для рефинансирования действующих кредитов.
При оформлении кредита заемщик получает дебетовую карту Opencard с бесплатным обслуживанием и кешбэком, которым можно компенсировать часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки. Для получения кредита не обязательно приходить в отделение банка — дебетовая карта с начисленной суммой может быть бесплатно доставлена в любое удобное заемщику место.
Кредит наличными банка «Открытие» признан потребительским кредитом года — 2022 по версии крупнейшего финансового маркетплейса России Банки.ру. Также кредит наличными банка неоднократно признавался одним из лучших на российском финансовом рынке по совокупности ценовых и неценовых условий в рейтингах финансового маркетплейса Выберу.ру.
Подать заявку на кредит можно как в офисе «Открытия», так и онлайн, решение банк примет за 3 минуты. Подробнее ознакомиться со всеми условиями и оформить кредит можно на сайте банка.
erid:4CQwVszH9pSXqzwr41V
ТМК открыла на ВТЗ современный центр управления охраной труда22.03.2023 13:50
Экономика 22.03.2023 13:50
Банк «Открытие» начал выдавать автокредиты на автомобили Kaiyi22.03.2023 13:20
Экономика 22.03.2023 13:20
Малый бизнес может рассчитать свои риски на онлайн-калькуляторе22.03.2023 10:09
Экономика 22.03.2023 10:09
Мошенники стали вербовать россиян для участия в своих схемах22.03.2023 09:56
Экономика 22.03.2023 09:56
«Росгосстрах» запустил акцию «Открытие сезона» с выгодой при страховании жилья до 25%22.03.2023 09:44
Экономика 22.03.2023 09:44
В Волгограде налогоплательщикам разъясняют нюансы ЕНС22.03.2023 09:42
Экономика 22.03.2023 09:42
Что волгоградцам нужно для счастья - выяснила СберСтрахование жизни21.03.2023 14:41
Экономика 21.03.2023 14:41
Клиенты банка «Открытие» стали снимать наличные с кредитных карт в полтора раза чаще21.03.2023 14:34
Экономика 21.03.2023 14:34
Каждый второй клиент заходит в ВТБ Онлайн по биометрии21.03.2023 14:32
Экономика 21.03.2023 14:32
Банк «Открытие» снизил до 15% размер первоначального взноса по ипотеке21.03.2023 11:37
Экономика 21.03.2023 11:37
ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на 1 млрд юаней21.03.2023 11:34
Экономика 21.03.2023 11:34
Банк «Открытие» упростил для компаний расчеты бизнес-картами21.03.2023 11:22
Экономика 21.03.2023 11:22
В Волгоградской области сократились запасы парфюма и мобильников20.03.2023 19:53
Экономика 20.03.2023 19:53
Сбербанк начал принимать заявки по семейной ипотеке на вторичное жильё для родителей детей с инвалидностью20.03.2023 16:55
Экономика 20.03.2023 16:55
Клиенты банка «Открытие» получат 5% кешбэк на все покупки по кредитной карте «120 дней»20.03.2023 12:26
Экономика 20.03.2023 12:26